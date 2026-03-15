Tres ajustes de tu Google Pixel para aumentar la autonomía de su batería

Uno de los problemas a los que se enfrentan los usuarios de Google Pixel, es la autonomía de sus baterías. A menudo estas se consumen más rápido de lo que deberían. Esto puede tener su origen en la cantidad de procesos y aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Si quieres optimizar el uso de tu batería, estas son algunas de las cosas que debes desactivar para mejorar el rendimiento.

Esto es lo que puedes hacer para mejorar el rendimiento

Algunos procesos en segundo plano son necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro teléfono, e incluso desactivarlos puede suponer un gasto mayor de batería, aunque nos parezca lo contrario. Pero de muchos otros podemos prescindir, ya que consumen más batería que el beneficio que nos aportan. Estos con algunos ajustes que puedes realizar, para frenar el gasto de batería.

Tres ajustes que debes realizar para optimizar el gasto de energía | TecnoXplora

Por norma general, la pantalla del Pixel se mantiene activa durante todo el día, incluso por la noche. En la pantalla de bloqueo por defecto se muestra la hora, la fecha e incluso las notificaciones pendientes de leer, algo que genera un consumo de energía silencioso, pero que afecta al rendimiento de la misma. Un gasto que podemos estimar que está entre el 4 y 5% diario. Para evitarlo, es tan sencillo como desactivar esta opción. Algo que haremos desde los ajustes usando la herramienta de búsqueda, para localizar la opción “pantalla activa”

Una de las características por la destaca su pantalla del Pixel son los 120 Hz, la cual le otorga fluidez y una respuesta mejorada. Pero en su contra tiene el alto consumo de energía, llegando a respetarnos hasta tres horas de uso de nuestro móvil cuando está opción está activa. Por lo que, si quieres recuperar autonomía o que tu batería dure más tiempo, es tan sencillo como ajustar la tasa de refresco. Dependiendo del uso que hagamos de nuestro teléfono, puede ser suficiente con una tasa de refresco de 60Hz sobre todo si lo usamos para revisar el correo o leer mensajes.

Otra de las funciones que más energía consume es la de “está sonando”, está en constante búsqueda de las canciones que suenan a nuestro alrededor. Siempre está escuchando para identificar las canciones. Aunque utiliza un procesador de bajo consumo, activa de forma ocasional el sistema para sincronizar las canciones. Aun así al desactivarlo notaremos la diferencia. Para ello solo hay que localizar esta opción en los ajustes y desactivar “en reproducción” esta la encontramos en Ajustes>sonido y vibración.

Tener un dispositivo cada vez más inteligente implica un aumento del consumo en los recursos del teléfono, por lo que no está de más identificar cuales son las funcionalidades que más gasto energético y desactivarlas cuando no sean del todo necesarias.