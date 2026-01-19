Chrome estrena una de sus funciones más esperadas, las pestañas verticales

Navegar en Internet es algo que hacemos habitualmente todos los días. Quien más y quien menos tiene sus manías a la hora de navegar, pero más o menos todos tenemos un navegador preferido. Es el caso de la mayoría de usuarios con Chrome, que usan el de Google para buscar información en la red. El orden siempre ha sido un aspecto esencial de la experiencia de uso de la aplicación, y ahora Google por fin añade una función que muchos no entendíamos cómo no había llegado aún.

Llegan las pestañas verticales

Las pestañas son un elemento esencial de la navegación de Google Chrome, de ellas depende el orden dentro del navegador, y desde hace años hay alternativas en el mercado que nos permiten ordenar de otra forma estas, por ejemplo de manera vertical, en lugar de horizontal como habitualmente. Pues bien, por fin estas pestañas verticales están llegando a los usuarios de Google Chrome.

Así lo ha desvelado el usuario Bramus en X, que ha detallado cómo es posible activar esta nueva funcionalidad en Chrome para las versiones de escritorio. Concretamente es algo que estamos viendo en la versión 145, en su fase beta, por lo que no pueden acceder a ella todos los usuarios, sino solo aquellos que cuentan con esta versión. Si es tu caso, puedes activar estas nuevas pestañas verticales de una manera bastante sencilla. Solo tienes que hacer lo siguiente:

En la barra de direcciones escribe

chrome://flags/#vertical-tabs

Pulsa el deslizante para activarlo

Abre de nuevo Chrome

Ahora pulsa con el botón derecho sobre la barra de pestañas y pulsa Mover pestañas al lateral

El filtrador también comparte una imagen de cómo se ve la interfaz de Chrome con estas pestañas laterales. Podemos ver en la parte izquierda un listado con las webs que tenemos abiertas, así como botones en la parte inferior para cambiar su apariencia o abrir una nueva. Lógicamente, este modo quita cierto espacio al resto de la navegación, ya que la barra lateral es más ancha y no se integra igual que las pestañas en la parte superior, que como vemos en la imagen desaparecen de arriba.

Una función que hemos visto ya desde hace años en otros navegadores, y que parece bastante popular entre muchos usuarios, que buscan no solo una forma diferente de mostrar esta información, sino de hacerlo también de manera más eficiente. Ya que si nuestra pantalla es lo suficientemente ancha, es posible ver las miniaturas de las webs más grandes, y, por tanto, tener una mejor idea de lo que hay abierto en cada momento. Y es que en las pestañas horizontales muchas veces es difícil identificar dónde está la pestaña que queremos abrir, porque cuantas más están abiertas, más pequeñas se ven estas y sus consecuentes descripciones.