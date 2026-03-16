Los Vivo V70 y V70 FE llegan a España

Nos encanta cuando comprobamos que los fabricantes chinos lanzan rápidamente en España móviles que han llegado a China u otros países asiáticos hace apenas unas semanas. Es siempre una gran noticia y eso es lo que celebramos ahora precisamente. Y es que ahora precisamente Vivo ha lanzado ahora en nuestro país sus nuevos V70, unos teléfonos que llegan en dos variantes, y que nos ofrecen una relación de prestaciones y precio cuando menos interesante.

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Los nuevos Vivo V70 se estrenan en nuestro país para ubicarse en esa línea difusa entre gama media premium y gama alta. Por precio competirán por ejemplo con el iPhone 17e, por lo que podemos hacernos una idea de lo que esperar de ellos. El Vivo V70 FE es el más accesible, y llega en varias versiones.

El nuevo Vivo V70 FE | Vivo

La de 8GB+256GB llega el 30 de marzo a nuestro país por 399 euros. Mientras que la versión de 8GB+512GB se estrena por 449 euros, también a partir del 30 de marzo. Por su parte el Vivo V70, el más avanzado de ambos, llega a nuestro país por 699 euros de promoción inicial, aunque su precio después será de 749 euros, aunque podemos acceder a más descuentos adicionales del 10%.

Ficha técnica de los nuevos Vivo V70 y V70 FE

El nuevo Vivo V70 llega con una pantalla de 6,59 pulgadas, AMOLED, de 120Hz y una resolución Full HD+. Su procesador es un potente Snapdragon 7 Gen 4 de gama media, lo que le convierte en uno de los más rápidos de su categoría. En términos de cámara su configuración de triple sensor incorpora dos de 50 megapíxeles.

Además del principal de 50 megapíxeles, cuenta con un secundario de telefoto de periscopio, con zoom óptico de 3x y 50 megapíxeles. El tercer sensor es de 8 megapíxeles, y nos ofrece una lente ultra gran angular. Delante, la cámara selfie es de 50 megapíxeles también. La batería tiene una capacidad de 6500mAh, así como una potencia de carga de 90W, que es de las más rápidas de su categoría.

En comparación, la versión FE nos ofrece una pantalla más grande, con 6,83 pulgadas, así como una resolución similar, y los mismos 120Hz. En cuanto al rendimiento, este modelo FE va un poco por debajo, con un MediaTek Dimensity 7360 Turbo, que aunque sigue siendo garantía de gran rendimiento, no lo es tanto como el Snapdragon 7. En la cámara de fotos pasamos a tener un sensor menos, pero más resolución.

El principal es de 200 megapíxeles, mientras que el secundario es un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante, la cámara para hacer selfies tiene una resolución de 32 megapíxeles. Y en términos de batería es más poderoso, porque esta tiene nada menos que 7000 mAh de capacidad, con una carga rápida de 90W, que le permite cargar esta monstruosa batería en solo 1 hora. Los dos llegan con Android 16 bajo la capa de personalización de Vivo y máxima resistencia a los elementos, con certificaciones IP68 e IP69.