Muchas veces intentamos irnos a dormir y nos quedamos mirando Twitter y Facebook una y otra vez, respondiendo por enésima vez un grupo de WhatsApp, mirando fotografías y galerías en Pinterest. Para que eso no pase, para que mejores los hábitos de sueño está SleepTown, una aplicación que pretende darte premios si descansas bien y apartas tu teléfono durante unas horas.

Llevar el teléfono a la cama es mala idea ya que la luz azul de la pantalla de los mismos puede hacer que se bloquee la secreción de melatonina, la hormona del sueño. Esto hace que nos despertemos más en mitad de la noche o que tardemos más en conciliar el sueño cuando nos vamos a ir a la cama. Pero SleepTown pretende que dejes el móvil en la mesita y no vuelvas a él hasta que sea de día.

La intención de la aplicación es gamificar el sueño. Como por las buenas no conseguimos irnos a dormir sin mirar el móvil, SleepTown nos dará premios por hacerlo. Cuando dejas el móvil en la mesita de noche, no vuelves a él hasta que sea de día. Si te despiertas en mitad de la noche tendrás que contar ovejitas o volver a dormirte pero no volverás a consultar el teléfono horas y horas. Elegirás la hora de dormir y la hora de despertarte y estarás sin usarlo durante ese tiempo.

SleepTown es una aplicación del estilo de Forest y de los mismos creadores. Lo que hace es que puedes elegir el tiempo en el que vas a dormir y configurarlo en SleepTown. A la hora en punto en el que se inicia el ciclo de dormir, comienza a construirse un edificio o una casa. La construcción terminará cuando te despiertes y abras de nuevo la aplicación. Si cierras la aplicación o usas otra app durante la noche, el edificio se derrumbará y verás un montón de escombros.

SleepTown | SleepTown

Configura SleepTown

Cuando lo descargues, en iOS o en Android, tendrás que elegir la hora a la que quieres despertarte, la hora a la que quieres dormirte y podrás elegir dos días a la semana en los que quieres descansar. Puedes no despertarte a esa hora el sábado y el domingo o los dos días que tú elijas y te vaya bien. El resto, dependerá de la app.

Tendrás que irte a dormir antes de la hora a la que has configurado SleepTown y tendrás que despertarte antes de la hora que has marcado como objetivo. Durante ese tiempo se construirá un edificio al azar (podrás elegirlo si apuestas por la versión de pago) e irás desbloqueando edificios si vas cumpliendo con tu rutina.

Objetivos

Los objetivos de SleepTown es que superes la adicción al móvil y que consigas dormir más sin quedarte mirando el teléfono sin hacer nada productivo. Además, también es útil para madrugar ya que si te despiertas antes de la hora podrás tener premios y conseguirás los edificios nuevos. También cuenta con un modo nocturno que reduce la luz azul y que no afectará a tu sueño al usarlo antes de dormir.

El objetivo principal de esta aplicación es que tengas un buen hábito de sueño pero no lo hace con instrucciones y conejos sino en formato de juego de construcción.

Aplicación

Hay 70 tipos de edificios e irás consiguiendo monedas. A medida que ganas monedas, podrás desbloquear construcciones o edificios nuevos. La aplicación es gratuita en Android pero puedes optar por la versión Pro que te permitirá elegir el edificio que vas a construir, ver los distintos logros, recibir recompensas…

En iOS la aplicación tiene un precio de 2,29 euros pero directamente tendrás el Modo Pro con todas las opciones desbloqueadas y con la posibilidad de crear “grupos” y ciudades en los que podéis participar toda la familia.