Seis programas para gestionar tus contactos

Hace años nuestra agenda de contactos era algo que rellenábamos a mano: nombre, apellidos y teléfono, que luego copiábamos a la SIM para pasar a otro teléfono cuando llegaba el momento de cambiar de terminal.

Pero la cosa empezó a complicarse: ya no sólo había campos de nombre y teléfono, sino de dirección, foto y otras cosas que variaban de marca de móvil a marca de móvil y hacía complicada la transición de un aparato viejo a otro más nuevo. Anda que no era engorroso cambiar de teléfono y tener que volver a meter uno a uno todos los datos... tanto que era el momento que aprovechábamos para hacer limpieza de agenda y borrábamos números que ya no usábamos tantos, aun a riesgo de luego echarlos de menos. Eso que nos ahorrábamos de copiar.

Llegaron dos innovaciones que cambiaron la forma en la que entendíamos la agenda de contactos. La primera, fundamental, la nube: ya no hacía falta meter número a número cada uno de nuestros contactos al cambiar de número, sino meter nuestro usuario y contraseña de iCloud o Google para que mágicamente toda nuestra agenda apareciera en un rato.

La segunda, no menos fundamental, las otras agendas: los contactos que tenemos en todas y cada una de nuestras redes sociales, que a veces son los mismos que los de la agenda de nuestro teléfono y a veces no. Twitter, LinkedIn, Facebook, Google +, Forsquare y otras tantas que empezaron a 'enriquecer' nuestros contactos con datos como mapas de Google Maps, cumpleaños de Facebook, cargos empresariales de LinkedIn y un montón de cosas más.

Pero, ¿cómo gestionan los móviles todas esas cuentas? Por lo general, mal.

En Android dependerá de si tienes un Android puro, que intentará unificar contactos duplicados automáticamente, o el Android 'cocinado' de algún fabricante, donde hay tantas opciones como marcas. En iOS, igual que en Android, le puedes dar varias cuentas (iCloud, Google, Facebook...) para que importe todos tus contactos e intente fusionar los duplicados.

Lo malo es que las máquinas son máquinas y no siempre aciertan: unen contactos que son diferentes y luego no sabes quién te llama, buscas un nombre y tienes tres veces el mismo, cada uno con datos distintos... Al final, te toca vincularlos a mano para que la máquina entienda que son la misma persona... algo impracticable cuando, entre agenda y redes sociales, puedes rondar los mil contactos.

Por eso hay algunas opciones que te pueden ayudar a mejorar tu control de tus contactos.

De las dos primeras ya hemos hablado antes. Una es Rapportive, un plugin para Gmail que rastrea las redes sociales y tu correo en busca del mail de tu remitente para ofrecerte una completa ficha de quién te escribe: nombre, foto, tuits, perfil de Facebook y unas cuantas cosas más en función de para qué haya usado esa cuenta de mail la persona que te escribe.

La otra es Xobni, adquirida por Yahoo hace unos meses y que está a la espera de una actualización en dispositivos Android, de donde fue retirada tras la compra -no así de iOS, donde sigue-. Su función es ofrecerte un buscador con todos los contactos con los que alguna vez has mantenido alguna comunicación, dándote estadísticas de cómo es vuestra relación y qué tenéis en común.

La tercera, de la que hablamos de refilón, es Contacts+, que funciona tanto en Android como en iOS y que fusiona todas las redes sociales y tu agenda dándote una visualización atractiva con pestañas para tener toda la información de cada persona en un mismo lugar, desde localización de casas u oficinas hasta tuits, teléfono, fotografías y conversaciones de WhatsApp. Incluye además la posibilidad de fusionar contactos automáticamente.

También para Android e iOS está Brewster, que concibe la agenda no como una lista alfabética de contactos sino como un agrupador de relaciones: fusionará la información de tus redes sociales y aprenderá quiénes son más importantes para ti, jerarquizando las personas realmente cercanas sobre esos centenares de contactos ocasionales.

Sólo en iOS llega una propuesta similar, aunque con un aire un poco Klout. Se trata de Cloze, que rastrea tu correo y principales redes sociales, jerarquiza tus contactos y les da una puntuación por importancia -que tú puedes variar-. Además, la app está orientada al trabajo, ya que ofrece las actualizaciones de tus redes en un mismo lugar, pudiendo crear grupos de usuarios a los que seguir y, además, publicar contenido en dichas redes a la vez al estilo Hootsuite o, incluso, reenviar cosas que otros han publicado a una lista de 'tu equipo' que creas previamente.

Todas las anteriores apps -que por cierto son gratuitas- se centran en reunir información de distintas fuentes de tus contactos y mostrarla conjuntamente, pero aunque algunas como Contacts+ te permiten rastrear contactos duplicados y eliminarlos, no funcionan todo lo bien que cabría esperar. Para eso existe en iOS Simpler, que por 2,99$ ofrece un método exhaustivo para eliminar todas las duplicidades de tu agenda de contactos: no sólo detecta nombres iguales, sino también nombres similares, teléfonos iguales, mails iguales y contactos que cree que son el mismo.

Lo único que hay que hacer es ir visitando las pestañas y decirle si fusiona o no los contactos ¿Cómo lo hace? Elimina los contactos duplicados y crea uno nuevo con todos los datos de los viejos, pudiendo elegir cuál es el dominante (lo cual determinará nombre, foto y demás). En caso de conflicto, elige la fuente más fiable (por ejemplo, tomará el empleo de LinkedIn). Por si esto fuera poco, permite hacer copias de seguridad, crear grupos para envío de comunicaciones y sincroniza cada cambio en tus contactos en la nube con iCloud y Google. El único fallo: que coge como fuentes iCloud y Facebook, así que antes de empezar habrás tenido que sincronizar tus otras redes sociales en iCloud usando alguna de las apps anteriores.

Nada mejor que el trabajo en equipo entre algunas de estas apps para tener resultados extraordinarios y mantener tu agenda limpiada, ordenada... y actualizada. En ese sentido había antes una opción interesante, que era Hoiio, que actualizaba tu agenda registrando cada cambio que tus contactos hacían en sus perfiles se modificaban automáticamente en tu móvil... lo malo es que por algún motivo la empresa decidió abandonar esa idea y centrarse en una webapp de VoIP y soluciones telemáticas para negocios.