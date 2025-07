Recupera texto borrado en Documentos de Google con este truco

Documentos de Google es uno de los mejores editores de texto gratis. Una herramienta de lo más completa y que es la mejor alternativa al paquete Office de Microsoft.

El hecho de que se sincronice en la nube para poder trabajar en tiempo real con equipos es un valor a tener en cuenta. Y además, si conoces los mejores trucos para Documentos de Google, podrás sacarle más partido que nunca.

Sin ir más lejos, ya te hemos explicado lo fácil que es utilizar su servicio para traducir documentos de Google en segundos. Hoy, aprenderás otro truco imprescindible: cómo recuperar texto borrado en Google Docs.

Si crees que has perdido tu trabajo, aún tienes solución

¿Te ha pasado alguna vez que estás escribiendo algo importante en Documentos de Google y, sin querer, borras un fragmento clave del texto? O quizá eliminaste un párrafo entero pensando que no era necesario, y ahora no sabes cómo recuperarlo. Pues respira tranquilo, porque Google tiene un truco sencillo que te salvará en más de una ocasión.

Trucos para sacarle el máximo partido a Google Docs | Google Docs

Aunque muchos piensan que borrar texto en Google Docs es definitivo, lo cierto es que todo lo que escribes se guarda automáticamente en un historial. Gracias a esto, recuperar lo que has perdido es cuestión de segundos. No hace falta que vuelvas a escribir desde cero ni que entres en pánico.

Eso sí, antes de nada, si has borrado texto hace un momento, primero prueba un sencillo Control + Z para corroborar que no se puede recuperar. Si no, prueba a buscar en el historial de Documentos de Google.

Cómo recuperar el texto borrado con el historial de versiones

Google Docs guarda continuamente versiones del documento, de modo que puedas acceder a todo lo que hayas escrito anteriormente. Para usar esta función, solo tienes que hacer clic en el enlace que aparece en la parte superior del documento, justo a la derecha de la frase "Última edición". Este enlace suele decir algo como "Última edición hace X minutos". Al pulsarlo, se abrirá una barra lateral con todas las versiones del documento que Google ha guardado desde que empezaste a trabajar.

Al seleccionar una versión anterior, vas a poder ver exactamente cómo estaba el documento en ese momento, resaltando claramente en colores los cambios realizados. De este modo, vas a localizar rápidamente ese párrafo o frase borrada, pudiendo copiarlo y recuperarlo sin esfuerzo. Además, si la situación lo requiere, también puedes restaurar por completo una versión anterior del documento con solo un clic.

Así que, si tienes un apuro porque se ha borrado un texto por error, prueba esta opción y accede al historial de Documentos de Google, te puede sacar del entuerto.