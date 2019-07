Cuando un contacto de WhatsApp cambia de número no nos solemos enterar, esa es la verdad, si se trata de alguien con el que no tenemos un contacto diario, como es lógico. Pero la app de Facebook lo tiene todo controlado en este caso, porque cuando esto ocurre, el usuario que cambia de número puede hacer que sus demás contactos, o al menos los que quiera, se enteren de que esto ha ocurrido. Aunque no se trate de una notificación, es algo bastante sencillo que podemos ver directamente al ir a escribir a esta persona.

Así puedes acceder al nuevo número de ese contacto

Como decimos, WhatsApp cuenta con un asistente que nos facilita el cambiar de número. Esto es algo que recomienda encarecidamente la app de mensajería. Gracias a este proceso WhatsApp es consciente del cambio de número, no solo para que todo nuestro historial de chats siga con nosotros, sino que además nos permite mantener el contacto con los demás contactos que teníamos anteriormente en nuestro anterior número. Primero, porque conservamos los contactos que teníamos antes, y segundo, por una interesante función.

Así nos comunica WhatsApp que ya hemos contactado con el nuevo número | Tecnoxplora

Porque cuando alguien cambia de número de teléfono, las antiguas conversaciones con ese número se conservan en el chat original. De hecho en la sala de chats podemos encontrar igualmente el chat con esa persona, a través del que habíamos hablado tantas veces, o tan pocas, depende. La diferencia es que hay una forma sencilla de saber si ese contacto ha cambiado su número de teléfono, y es gracias a una notificación que aparece en la sala de chat de ese contacto. Porque cuando entramos después de que esa persona ha cambiado de número de teléfono, vemos una nueva notificación en la sala de chat, una notificación que nos dice que ese contacto ha cambiado de número de teléfono, y que podemos dirigirnos a ese nuevo número pulsando sobre ese mensaje. Una vez que lo hacemos, el chat se transformará al del nuevo número de nuestro contacto, y veremos un nuevo mensaje de que actualmente nos estamos conectando con ese nuevo número.

Una vez en el nuevo chat podemos añadir el contacto | Tecnoxplora

Por tanto nada habrá cambiado, eso sí, debemos pulsar sobre el mensaje previo para poder entrar en este nuevo chat con el nuevo número de nuestro contacto. Por lo tanto, como veis, no es ninguna hecatombe el que un contacto cambie de número, porque vas a poder saberlo, si ese contacto quiere, y entrar directamente en una conversación con su nuevo número, y muy importante, perdemos los mensajes que mantuvimos cuando tenía el anterior número de teléfono. Si quieres añadir el teléfono a contactos, solo tienes que pulsar sobre el mensaje dentro del recuadro de colo azul, y pulsar sobre el botón de añadir a contactos. Por tanto es muy sencillo seguir el rastro de otras personas en WhatsApp cuando estas cambian de número de teléfono, ya que WhatsApp ofrece las herramientas necesarias para que esto no sea un problema, y siempre que ese contacto quiera, podamos encontrarlo fácilmente de nuevo. Ese es un punto básico, ya que siempre es el usuario el que decide sobre la privacidad de sus chats.