No cabe duda de que Google Chrome es el navegador más popular del planeta, siendo sobre todo líder en los móviles Android y ordenadores de sobremesa con Windows, donde incluso ha acabado con el todo poderoso Internet Explorer, y ha visto cómo Edge, también de Microsoft, ha adoptado el propio núcleo de Chrome. Pero Google Chrome también tiene mucho que decir en iOS, donde aunque no goza de la gran popularidad de Safari, el sistema operativo que viene de fábrica en los iPhone, sí que tiene cierta repercusión y es utilizado por muchos usuarios que también aprovechan otras apps de Google. Ahora por fin esta versión para iOS estrena el modo oscuro que tanto tiempo hemos esperado.

Modo oscuro de Chrome en iOS

Como sabéis, este año tanto Android como iOS han estrenado sendos modos oscuros, adaptando la práctica totalidad de sus apps a estos nuevos modos con una interfaz más oscura. Y por fin, ahora Google Chrome ha adoptado también esta apariencia en el sistema operativo de Apple, algo que sin duda va a contribuir para que los usuarios pueden relajar la vista y además ahorrar algo de energía por el camino. En esta ocasión, no se trata de un ajuste de la aplicación que tengamos que activar para poder disfrutar del modo oscuro en Chrome, sino que debe de hacerse junto con el sistema operativo.

El modo oscuro de Chrome en iOS | Tecnoxplora

En iOS los modos oscuros se activan cuando lo activa el sistema en todas las apps. Por esa razón los diferentes desarrolladores debes adaptar sus apps para que sean compatibles con este aspecto oscuro. Por tanto, cuando se active el modo oscuro de iOS para ahorrar energía, o porque no queremos que emita tanta luz la pantalla del iPhone, se activará automáticamente esta vista dentro de Chrome. Como podéis apreciar, lo que hasta ahora era de color blanco en la interfaz de Chrome, es completamente oscuro, de color negro con ese modo activado.

De esta forma se consigue un ahorro de energía por ejemplo en los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max, cuando navegamos en Internet, ya que son modelos que cuentan con pantalla OLED. Estas son más sensibles a los colores más oscuros, ya que no deben encender tantos píxeles de la pantalla, y por tanto se ahorra energía. Tanto que a igualdad de tareas, dos iPhone con pantalla OLED ejecutando Chrome, uno con modo oscuro activado y otro sin él, pueden tener un consumo muy diferente de energía.

Tanto con el modo oscuro el iPhone cuenta aún con un 30% de batería cuando el iPhone que no ha activado el modo se ha apagado ya. Sin duda algo que demuestra que es algo que influye bastante en la autonomía del teléfono. Así que ya sabes, ahora puedes navegar en la completa oscuridad por la noche, y no solo ahorrar más energía, sino conciliar mejor el sueño al no tener que mirar a una pantalla con tanto brillo.