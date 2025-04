Prepárate, así puedes instalar One UI 7.0 en tu teléfono Samsung

La última versión del sistema operativo de Samsung está en pleno despliegue. One UI7.0, está llegando de forma escalonada a los dispositivos de la marca. Tal y como prometió el fabricante coreano, el 7 de abril se lanzó la primera oleada de actualizaciones. Así puedes actualizar tu móvil Samsung.

Actualiza tu móvil a One UI7.0

Hasta ahora, los recién llegados Samsung S25 eran los únicos que han podido disfrutar de esta nueva versión. Además de otros dispositivos participantes en el programa Beta. Ya va quedando menos para que el resto de usuarios puedan actualizar sus teléfonos con la versión más moderna del sistema. El despliegue a comenzado por la familia del S24 y los plegables Z Fold 6 y Z Flip 6, los cuales ya pueden comprobar si está a su disposición la nueva versión. Durante las próximas semanas irá llegando sucesivamente al resto de modelos de la marca.

One UI 7 | Samsung

Si aún no has recibido la notificación de la disponibilidad de la misma, puedes comprobarlo directamente desde los ajustes de tu móvil. Para ello, abre los ajustes de tu teléfono móvil y sigue los siguientes pasos:

Una vez en los ajustes, desliza el menú hacia la parte inferior, de los últimos que encontramos es, “actualización de software”.

Pulsa sobre este para acceder a las opciones.

Pulsa sobre descargar y actualizar. Lugar en el que aparecerá si está disponible.

Si este es el caso, procedemos a instalarla. Pulsando sobre esta.

Tras seguir los pasos el asistente , debemos esperar pacientemente a que termine el proceso de instalación.

Tratándose de una actualización de sistemas de esta índole, esta tardará varios minutos en completarse, ya que la cantidad de información es bastante.

Una vez completada la instalación, el teléfono se apagará y procederá a reiniciarse.

Este reinicio es algo más lento que los habituales, por lo que no debemos preocuparnos si tarda algunos minutos en volver a activarse el teléfono.

Concluido el proceso completamente, después de identificarnos, podremos seguir usando nuestro teléfono con toda tranquilidad. Eso sí, pudiendo disfrutar ahora de todas las novedades que nos ofrece la versión actualizada. Si no has recibido aún la actualización, tendrás que esperar. Aunque por desgracia, no todos los móviles de la marca la recibirán. Debemos recordar que el fabricante ofrece varios años de actualizaciones, pasado ese tiempo, aunque mantiene el soporte de los mismos, no ofrece opción a las nuevas actualizaciones.

Antes de proceder a la actualización es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones como comprobar que disponemos de espacio suficiente para la descarga e instalación. Hacer una copia de seguridad del contenido de nuestro dispositivo por lo que pueda pasar. Así como disponer de suficiente batería, al menos un cincuenta por ciento para evitar cualquier improvisto. Realizar las actualizaciones conectados a una red Wifi, evita el consumo excesivo de datos móviles, sobre todo es algo a tener en cuenta si no disponemos de tarifa plana de datos. Lo más importante a tener en cuenta es, que un dispositivo actualizado no solo permite disfrutar de las novedades que nos ofrecen las nuevas versiones. Si no que al mismo tiempo nos aseguramos de que está protegido.