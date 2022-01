OxygenOS y ColorOS: este será su nombre cuando se fusionen

En los últimos meses hemos escuchado insistentemente rumores de que tanto la capa de software OxygenOS y ColorOS se iban a fusionar. Como sabéis son las capas respectivas de tanto de OnePlus como de Oppo, y las propias empresas han reconocido que trabajan para reducir la distancia entre ellas y aumentar las sinergias. Pues bien, hoy hemos conocido cuál sería el nombre resultante de la fusión de ambas capas de personalización, algo que podría terminar convirtiéndose en una capa única para todas las marcas bajo el paraguas de la marca BBK.

Un nombre neutro para ambas

Los mensajes que han ido llegando a los usuarios en los últimos meses han sido bastante contradictorios, por un lado, asegurando que Color OS absorbería a OxygenOS, y que por tanto esta última desaparecería, hasta la conservación de ambas, pero con idénticos contenidos en forma de capa de personalización. Pero ahora hemos conocido una interesante información que apunta a que el sistema operativo o capa resultante de esta fusión se llamará H₂OOS. Ha sido uno de los filtradores más importantes del sector como hemos conocido que sería el nombre de la versión unificada de la capa.

Y esto sería así porque parece que se ha presentado una marca registrada con este nombre. Este nombre no es casualidad, porque es una abreviatura de la denominación de la capa en China, donde se ha venido llamando HydrogenOS. Ahora bien, no sabemos si este nombre será el elegido solo para China, o si por el contrario también se extenderá a las unidades europeas de los teléfonos de Oppo y OnePlus, sustituyendo a OxygenOS. Eso sí, parece que no hay rastro ni guiño en el nombre a ColorOS, la capa de Oppo.

Quizás este nombre sea una manera de contentar a los usuarios de OnePlus, toda vez que se sabe que es muy probable que la capa termine siendo bastante similar a la de Oppo en la actualidad. De hecho, se baraja la posibilidad de que también los móviles de Realme, e incluso Vivo, ambas en el grupo BBK, adopten también esta nueva capa, al menos su núcleo, aunque después cada uno la personalice a su gusto. Se espera que dentro de unos meses sea presentada esta nueva generación del software de Oppo y OnePlus, por lo que todavía va a haber margen para bastantes especulaciones.

En cualquier caso, durante este 2022 tendremos por fin una capa unificada, algo que ha sorprendido a muchos. Y es que mientras en Oppo, Realme o Vivo su capa de personalización no tiene demasiado pedigree, la de OnePlus se ha convertido en una de las más valoradas por los usuarios de Android. Gran parte de los que han optado por comprar un OnePlus lo han hecho por su extraordinaria capa de personalización. Por eso ha sorprendido el movimiento a muchos, que no entienden por qué acabar con ella. No obstante, cabe la posibilidad de que precisamente el núcleo de OxygenOS se extienda a las demás marcas del núcleo, y aunque no conserve su nombre, sí gran parte de su buen desempeño.