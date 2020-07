¿No te llegan los mensajes de Whatsapp hasta que abres la app? Tiene fácil solución

La aplicación de mensajería WhatsApp es una de las preferidas a la hora de intercambiar mensajes de forma gratuita. Sin embargo, los usuarios han detectado un fallo que está afectando a una parte de los consumidores de este servicio de mensajería, independientemente de su dispositivo móvil. Los mensajes no te saltarán a menos que tengas la aplicación abierta.

Tanto si tu móvil es iOS como si es Android, puede que este molesto fallo también te esté afectando. Si sabemos que hay alguien que tenía que escribirnos, o estamos convencidos de que ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que recibimos un mensaje, es posible que exista algún problema con nuestra aplicación de WhatsApp.

Hay que aclarar que este fallo no se debe a tu dispositivo, por lo que no debes temer que el móvil esté averiado. Este error puede ser debido a un fallo de conexión entre nuestro terminal e internet. Es común que ocurra en lugares donde no hay mucha cobertura, por ejemplo, en algún túnel o en el metro.

Lo primero que hay que hacer es descartar algunos de los problemas más comunes, para verificar si el fallo está ocasionado por alguno de ellos. Podría ser que los servidores de WhatsApp estén caídos, como ha ocurrido puntualmente. En este caso, tendremos que esperar hasta que se recupere la normalidad del servicio. Si no es el caso, reiniciar el móvil suele ser una de las soluciones más efectivas para comprobar si nuestro smartphone está funcionando como debería. Si a pesar de todo, los mensajes siguen sin llegar a tu dispositivo a menos que abras WhatsApp, y tampoco aparece su previsualización, es el momento de seguir los pasos que se explican en el vídeo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Cómo descargar los nuevos stickers oficiales y animados de WhatsApp

Dual Space, una aplicación que permite utilizar una misma app con dos cuentas diferentes