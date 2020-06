Hace unos días os contábamos que la beta de WhatsApp para iOS había comenzado a ofrecer los esperados stickers animados, unos iconos en forma de pegatina que llevaban tiempo disponibles en la app de mensajería, pero que ahora estrenan animación para hacerlos mucho más atractivos. Y ahora sí, mientras que hasta ahora esta opción estaba disponible solo para unos privilegiados, ahora sí que podemos descargarlos y enviarlos con la versión beta de la app de mensajería en Android e iOS. Como sabéis la beta de WhatsApp es mucho más numerosa en Android, por lo que los usuarios de este sistema van a poder utilizar estos stickers animados desde ya mismo.

¿Cómo conseguir los nuevos stickers?

Pues bien, como decimos estos han llegado a la versión beta de WhatsApp para Android, esto quiere decir que debemos contar con ella instalada en nuestro móvil. También está disponible para la de iOS, pero es mucho más difícil poder acceder a ella ya que son muchos menos los usuarios que pueden acceder. Por tanto en el caso de tener un Android ya puedes contar con estos stickers, si instalas la beta en tu móvil, algo que es muy sencillo. Una vez que lo has hecho asegúrate de que tienes la última versión, pásate por tus aplicaciones en Google Play y comprueba si tienes instalada la última versión.

WhatsApp para Android | Tecnoxplora

Si es así solo tienes que añadir los stickers de la misma manera que añadirías cualquier otro. Solo tienes que ir a la composición de un mensaje, pulsar sobre el icono del emoji y seleccionar el de las pegatinas, que tiene la apariencia de una de estas. Ahora dentro de esta función debemos dirigirnos al icono más a la derecha, donde podemos encontrar el del signo “más” que nos permite acceder a nuevos packs de stickers para descargarlos. Una vez que entramos en la lista de estos podemos ver ahora en primer lugar el nuevo pack.

Se trata de un pack oficial de stickers animados de WhatsApp, el primero de todos ellos, que se llama Playful Piyomaru. Os haréis la pregunta de cómo se sabe que se trata de un pack de stickers animados. Esto es sencillo de saber, ya que todos aquellos que lo sean mostrarán en la parte derecha del nombre del pack un icono de “Play” que nos indica que esos stickers tienen movimiento. Solo tienes que pulsar sobre la flecha hacia abajo que hay a la derecha y esperar a que los nuevos stickers aparezcan en la zona de los que tenemos ya disponibles. Ahora podrás integrarlos en cualquier mensaje.

Y cuando lo hagas verás cómo estos cobran vida y se mueven. Algo que ya podrán ver las personas a las que envíes los nuevos stickers animados. Con la diferencia de que quienes no tengan la beta no podrán enviarlos, ya que de momento en la versión estable no están compatibles. De ahí que independientemente de la versión de WhatsApp que tenga el receptor, podrá ver las animaciones, pero no enviar este tipo de stickers, para ello habrá que esperar a que llegue a la versión estable.