¿Tu móvil no cuenta con modo retrato? no pasa nada, esta app los genera gracias a la IA

El modo retrato se ha popularizado en los últimos años en nuestros móviles. Sin duda el primero que lo publicitó e hizo bandera de ello con más fervor fue el iPhone 7 Plus, que estrenaba una cámara de doble sensor, y con ella una forma de retratar a las personas que no habíamos visto en un móvil hasta entonces. Tal ha sido la popularidad de este modo, que en los últimos años cualquier móvil, incluso de gama baja, es capaz de ofrecerte retratos, incluso cuando cuentan con una cámara de fotos que tiene un solo sensor. Pero hay muchos móviles que cuentan con una cámara sencilla, de un sensor, y que no ofrecen un modo retrato. Pues bien, hay forma de arreglarlo gracias a una app.

Disfruta de un modo retrato en aquel móvil que no cuenta con él

Por regla general, los móviles que cuentan con un solo sensor no disfrutan de modos retratos. Básicamente porque el retrato genuino en un smartphone se hace como resultado de la combinación de los dos sensores del teléfono. En este caso, cuando la cámara es sencilla y no hay modo retrato, algunos fabricantes también lo añaden, pero está basado 100% en un software de post procesado que es capaz de reconocer las facciones de una persona y su fisionomía, desenfocando el fondo detrás del sujeto para crear esa sensación de un retrato real. Y si tu móvil no cuenta con ese modo, podemos optar por una app como la que os traemos hoy.

Modo retrato | DepthBlur

Esta utiliza la inteligencia artificial para poder generar un modo retrato lo más real posible. Como es lógico, siempre puede haber pequeños fallos en la identificación de la escena, pero gracias a la IA cada vez es más fácil poder hacer retratos a nuestro gusto incluso en cámaras que en condiciones normales no podrían hacerlo. En este caso nos referimos a la app de DepthBlur que podemos descargar desde la Play Store de Google. No ponemos alternativa de iOS porque lo más normal es que ya cuentes con este modo en el teléfono de Apple. Esta app ha sido creada precisamente para poder darle un efecto de retrato tanto a fotos realizadas por nosotros, como a otras que hemos abierto de un archivo e incluso que hemos escaneado previamente.

Esta app hace algo que hemos visto ya en las apps de cámara de algunos fabricantes, que integran en móviles nuevos con cámaras de un sensor. Es un software que gracias a la inteligencia artificial es capaz de reconocer el rostro y contorno de una persona u objeto. Por tanto, podemos aplicar un efecto de desenfoque a su alrededor que nos da como resultado la sensación de estar ante un retrato. Lo mejor de todo es que podemos darle la intensidad al efecto que nosotros queramos. Ya que como sabéis un desenfoque excesivo suele dar una sensación de artificial que no queremos transmitir en estos retratos. La IA de esta app ha sido adiestrada para reconocer personas, mascotas, vehículos, objetos del hogar, plantas, sillas etc...