Las mejores apps para recoger setas este otoño

El otoño es tiempo de setas, son muchos los que se aventuran al bosque en busca de este suculento manjar. Aunque se pueden adquirir en el mercado, son muchos los que prefieren disfrutar de la búsqueda silvestre. Pero esto supone riesgo porque no todas son comestibles e incluso pueden resultar peligrosas. Para no correr riesgos innecesarios podemos hacer uso de una sencilla aplicación para móvil.

Guía de setas

En muchos lugares de nuestra geografía no está permitido la recolección de estos ejemplares e incluso en otros hay zonas en las que sólo podemos coger una cantidad en concreto de setas. Los servicios forestares además de controlar la recogida, nos ayudan a identificar los tipos de setas que hemos recolectado para que no corramos ni el mínimo riesgo.

Pero aún son muchos los sitios en los que libremente podemos recoger estos tipos de hongos. Con la llegada de la tecnología y los teléfonos móviles a nuestras vidas, podemos llevar casi cualquier cosa en nuestro móvil incluso una guía con la que aprender a diferenciar las setas y convertirnos en micólogos aficionados en un momento.

Guía de setas

Se trata de "guía de setas" y está disponible en la tienda de aplicaciones de Google , la principal ventaja es que no necesita conexión a Internet para hacer uso de ella, algo que es muy probable que nos pase cuando estamos en el monte.

En su base de datos encontramos más de cien especies. Estás van acompañadas de una imagen identificativa y la descripción completa de la misma. Realizar la búsqueda es muy sencillo ya que podemos hacerlo a partir de las características de la misma.

Comenzamos seleccionando el tipo de sombrero o parte superior de la seta, la forma de la laminas bajo este. Y el pie de la misma, si presenta algún tipo de anillo o por el contrario prescinde de él. Por último, podemos incluir el tipo de hábitat en el que la hemos encontrado, ya que cada especie crece en un lugar distinto y esto puede ayudar a determinar su especie.

Una vez hemos introducido los datos obtendremos un resultado que debemos confirmar posteriormente con gente más experimentada.

Además, dentro de la app encontramos una serie de consejos para realizar de forma correcta la recogida y el transporte de los ejemplares, ya que en parte de esto dependerá la repoblación de los hongos que hallamos recogido. Una muy buena aplicación para iniciarnos en la búsqueda de estos manjares silvestres.

Aunque no si estamos seguros podemos acudir a organizaciones de ánimo de lucro como la Sociedad Micológica de Madrid donde de forma gratuita nos enseñaran a reconocer los tipos de setas que hemos recolectado. Siempre y cuando acudamos a ellos en el horario de atención al público y llevemos un máximo de ejemplares por persona y día.

En el caso de consumir alguna especie no comestible o peligrosa debemos acudir a un hospital o servicio de emergencia con los primeros síntomas con el fin de evitar posibles complicaciones. Además de llevar una muestra de las setas consumidas por lo que es importante no cocinar la totalidad de estas si no estamos completamente seguros de que nos son peligrosas. De este modo tendremos una muestra con la que los servicios de emergencias pueden averiguar que hemos consumido y ponerle remedio. Sobre todo, ser prudentes y no consumirlas en caso de duda.

