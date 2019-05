Las mejores apps para exprimir tu patinete Xiaomi a fondo

Sin duda los patinetes de Xiaomi se han convertido en los reyes de la ciudad, porque dejando de lado las polémicas de sus accidentes o normativas, la verdad que son una alternativa económica al coche y otros dispositivos de combustión. Vamos a repasar las apps más interesantes que pueden complementar a la aplicación oficial de Xiaomi que utilizamos como "dashboard" del patinete. Estas apps han sido diseñadas para ofrecer un plus de información sobre toda la actividad del patinete, tanto a nivel técnico como meramente informativo o visual.

m365 Tools

Sin duda una de las más utilizadas por aquellos que no se conforman con la información que nos da la aplicación nativa del patinete de Xiaomi. En esta además de toda esa información, podemos conocer otros aspectos detallados del funcionamiento del patinete. No solo la velocidad a la que estamos circulando, sino datos en tiempo real mucho más precisos. Por ejemplo del consumo de batería, tanto de manera instantánea como de promedio. Podemos ver todas las métricas y telemetría del scooter en un mapa interactivo que muestra nuestras rutas a bordo del patinete. Eso sí, solo tiene una pega, porque para poder utilizarla necesitamos que el firmware de nuestro patinete sea el 1.5.1 (<=BLE 0.8.1), todo lo que no sea eso, no permitirá utilizar la app con el dispositivo de Xiaomi.

M365 Battery

Su nombre ya lo dice todo, porque permite conocer a fondo el estado de nuestra batería. Con esta app no puedes cambiar nada de la batería del patinete, no te preocupes, por lo que no hay riesgo de nada, pero a cambio puede darnos multitud de información referente al funcionamiento y rendimiento de la batería del patinete. Esta app es vital para conocer el estado de las células de cada batería. Es como saber en tiempo real el estado del motor de tu coche. Por lo tanto podemos detectar fácilmente si alguna de estas células está teniendo un mal funcionamiento y por tanto el rendimiento de la batería no es el adecuado. No es compatible con todos los firmware del patinete.

m365 Tools, m365 Dashboard y M365 Battery | Google Play

m365 Dashboard

Una alternativa perfecta para la app oficial de Xiaomi. Esta ha sido diseñada para ser el mejor velocímetro posible para el patinete de los chinos. Con esta app podemos conocer en tiempo real datos como celdas de batería, fecha de fabricación, temperatura, porcentaje de batería usado, máxima velocidad, creación de rutas y visualización simultánea en mapa de estas, así como hacer ajustes en kers, bloqueo del scooter, control de luz trasera y el modo crucero. Puede utilizarse además sin conexión a Internet. Aunque una de las funciones que más nos gusta es que se integra con las notificaciones de otros dispositivos como wearables, para poder ver parte de estos datos en tu reloj inteligente por ejemplo.

M365 HUD

Si quieres una app muy sencilla, y que solo muestre los datos esenciales, esta es ideal. Como podéis ver, nos muestra solo los datos que importan a la mayoría de los mortales que utilizan estos dispositivos. Como por ejemplo la velocidad, distancia recorrida y capacidad de la batería. Podemos activar un modo oscuro nocturno y también ajustar el nivel de la fuente, para que podamos ver claramente toda la información en cualquier situación.