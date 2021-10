Las mejores apps para comenzar nuevos hábitos

Ahora que cada vez estamos más cerca de volver a la normalidad tras los perjuicios provocados por la pandemia de la Covid-19, llega el momento de retomar nuestros hábitos o de comenzar algunos nuevos. Empezar con ello siempre es algo que da mucha pereza, piénsalo bien: ¿cuántos objetivos nos habremos marcado cada año nuevo y cuántos habremos cumplido? Antes recurríamos a apuntar en alguna libreta los distintos hábitos que buscábamos cumplir. Pero ahora, gracias al avance tecnológico y a la telefonía móvil existen cientos de aplicaciones que harán que cumplir estos objetivos sea mucho más ameno y entretenido. La variedad de aplicaciones que hay, así como las funcionalidades que poseen persiguen que cada persona elija la que más se ajuste a lo que busca para sus objetivos. A continuación, os expondremos una breve lista de las mejores aplicaciones para comenzar nuevos hábitos: Habitica Esta es una de las apps más curiosas y particulares. Sobre todo, está destinada a aquellos a los que les parezca aburrido el simple hecho de anotar en una aplicación que has cumplido tu hábito. Esto se debe a que el concepto de tracker se adapta a un videojuego. La persona en cuestión deberá, en primer lugar, crear un avatar a través de las distintas ramas de personalización que ofrece la app. Luego hay que introducir los hábitos que se desean cumplir, una vez que lo hayamos hecho podremos seleccionar la dificultad que implica lograr ese objetivo. Habitica | HabitRPG, Inc. Cuando lo completemos solo tendremos que marcarlo en la app y en función de la dificultad señalada recibiremos distintas recompensas como objetos o experiencia para subir de nivel y desbloquear nuevos elementos. Además, Habitica permite crear grupos para iniciar misiones juntos, buscando de esta forma que cumplir tus hábitos sea mucho más divertido. HabitNow Esta aplicación es más directa y básica que la anterior, aunque cuenta con muchas más funciones que están destinadas a mejorar tu estilo de vida. Uno de sus puntos fuertes es que puedes organizar las tareas de manera diaria, semanal o mensual. También podrás indicar si es un hábito que debe cumplirse cada cierto número de días. La experiencia de esta aplicación es totalmente personalizable a través de temas. HabitNow | HabitNow La aplicación tendrá en cuenta la racha que llevas con los hábitos que te propongas para así animarte a no romperla. Se puede consultar el progreso de una manera muy práctica gracias a su sistema avanzado de seguimiento, donde la aplicación analizará los avances proporcionándote gráficas y estadísticas. Quizá, lo negativo de ella es que solo puedes introducir 8 hábitos a no ser que pases por caja, aunque no será una suma considerable. Quitzilla La peculiaridad de esta app es que se centra en eliminar los malos hábitos, tal y como su nombre indica. En ella puedes introducir el último día que, por ejemplo, dejaste de fumar, y observar cómo evoluciona a través de las estadísticas que nos otorga la app. Podremos incluir si hemos fumado una o varias veces para así llevar un seguimiento total y controlado. La aplicación recopilará información a través de tus hábitos para ofrecerte el periodo de abstinencia, además del dinero ahorrado y gastado. Quitzilla | despDev Google Calendar Más de uno podría pensar que esta aplicación que viene integrada de fábrica en la mayoría de los dispositivos móviles que conocemos hoy en día sirve única y exclusivamente para consultar un calendario. Sin embargo, Google Calendar esconde múltiples funciones que es probable que no conozcas. Google Calendar | Google Seleccionando un periodo podemos escribir notas o recordatorios de eventos, tareas, hábitos u objetivos. Incluso podremos preparar alarmas para que no se nos olviden. Esta opción es similar a la que vamos a ver a continuación, debido a su perfil más tradicional. Habitify Pero sin ninguna duda, para los más clásicos hay una opción que destaca por su sencillez. Esta consiste en, únicamente, un diario donde deberemos apuntar qué hábitos pretendemos lograr y señalar posteriormente en el calendario si estamos cumpliéndolas. Habitify | Unstatic Ltd Co También dispone como en algunas de las anteriores de gráficas estadísticas muy visuales donde podremos apreciar nuestro avance. Pese a no disponer de gran cantidad de funciones Habitify se postula como una elección muy a tener en cuenta. Estas son algunas de las aplicaciones para comenzar con tus nuevos hábitos. Con ellas proponerse objetivos será mucho más divertido y didáctico. Presenciar de primera mano nuestros avances en nuestros objetivos también es muy satisfactorio. Por lo que una aplicación de este estilo puede sernos muy útil para cumplir nuestras metas.