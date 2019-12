WhatsApp se ha convertido en tu mejor aliado para felicitar la Navidad y el Año Nuevo a todos tus contactos. Lo que antes suponía una tarde y una noche entera de llamadas telefónicas o un coste elevado en mensajes de texto, ahora se hace de forma rápida y sin coste adicional. Además, WhatsApp cuenta con la ventaja de poder difundir a muchos más receptores el mensaje, por lo que no se te olvidará nadie (si tú no quieres) y podrás felicitar a muchas más personas que antes.

Seguramente esas noches y durante esa semana nos lleguen al WhatsApp muchos mensajes reenviados o prefabricados a modo de felicitación, pero para ser más originales podemos personalizar esos textos o felicitaciones y convertirlos en algo único y personal para cada uno de nuestros contactos. O para aquellos a los que no queramos mandar un texto básico y sí algo más elaborado. Hay muchas formas originales de felicitar a través de WhatsApp la Navidad y el Año Nuevo y así huir de esas cadenas que leerán millones de personas. Con stickers, gif propios o divertidas fotos con filtros navideños, tu felicitación seguro que se cuela entre las mejores que el destinatario haya recibido en todas las fiestas navideñas.

Navidad | Pixabay

Fotos originales y con filtros navideños

La antigua postal o tarjeta de felicitación navideña ha evolucionado hasta nuestros días. Ahora es posible reunir también a la familia en una única instantánea, pero con elementos más divertidos. Una buena forma de felicitar las fiestas es utilizando una foto, un GIF o un vídeo gracioso y con filtros que nos divertirán mientras lo grabamos y también sacarán una sonrisa a los destinatarios. Con aplicaciones como Snapchat o JibJab conseguiremos fotografías y vídeos divertidos gracias a sus filtros y nos podremos convertir en unos personajes navideños más y después enviar la felicitación a nuestros contactos totalmente personalizada y sin caer en los tópicos.

Con stickers de Navidad

Una forma muy sencilla, rápida y divertida de felicitar las fiestas por WhatsApp es utilizar sus stickers. Con estas graciosas pegatinas podremos incluso ahorrarnos el mensaje si estamos muy saturados de escribir y mandaremos al destinatario un elfo, un Papá Noel o cualquier otro elemento navideño con el que dejar claro que estamos deseando una feliz noche y unas buenas fiestas. Nos ahorraremos tiempo, no tendremos que pensar mensajes para todos pero cumpliemos el cometido de felicitar a todas las personas que necesitemos. Rápido, útil y divertido.

Para elegir lo stickers que más te gusten, basta con ir a la tienda de aplicaciones de Google Play o App Store y buscar “stickers WhatsApp Navidad”. Tendrás cientos de opciones disponibles que podrás descargar y usar desde la aplicación de mensajería. Para facilitarte el trabajo, estos son algunos de los más divertidos:

WAStickerApps Stickers navidad para Whatsapp

Navidad Pegatinas para Whatsapp - WAStickerApps

Stickers de Navidad

Reenviar un mensaje de WhatsApp

Si nos ha llegado un vídeo o un mensaje divertido o si simplemente no tenemos ganas de ponernos creativos o no tenemos tiempo de ponernos a escribir una dedicatoria de Navidad diferente para cada contacto, podemos también reenviar alguna de las felicitaciones que nos hayan llegado a nosotros por WhatsApp.

El procedimiento es muy sencillo, aunque seguro que se lo tienes que recordar a algún familiar en la cena de Nochebuena: Tienes que pulsar sobre el mensaje en cuestión en la conversación en la que te haya llegado y en la parte superior de la pantalla verás una flecha indicando hacia la derecha que te permitirá reenviar ese mensaje. Pulsa sobre la flecha, elige los contactos a los que vayas a reenviar ese mensaje y les llegará al instante y sin que te haya supuesto mucho esfuerzo.

Aplicaciones con felicitaciones

Hay muchas aplicaciones con imágenes de felicitación que te darán el trabajo hecho. Puedes buscar las que más te gusten, más allá de fabricar las tuyas propias, en las tiendas de aplicaciones desde tu smartphone. Basta con echar un vistazo a las colecciones de Navidad y encontrarás apps con imágenes creadas o con marcos de fotos que podrás usar para personalizar al máximo los mensajes por WhatsAPp.

Tarjetas de Navidad con fotos te permite encontrar marcos divertidos y originales para usar con las imágenes de tu familia. Elige el marco que quieras, el mensaje que quieras poner y decora con tus fotografías. Serás original y cumplirás.

Si no sabes qué decir, Navidad y Año Nuevo 2020 te ayuda a encontrar siempre la frase perfecta. Hay todo tipo de citas o imágenes creadas para que no pierdas tiempo en buscar en Google. Bastará con descargarla y tendrás no solo imágenes para una Feliz Navidad sino también encontrarás fotografías de Feliz Año Nuevo 2020 o Feliz Día de Reyes.