Así ha cambiado el menú de inicio de Windows 11 con enlace móvil

Tras la última actualización, Windows 11 ha introducido cambios que no han pasado inadvertidos por los usuarios. Uno de los menús que ha sufrido una gran transformación ha sido el menú de inicio, dando un gran salto cualitativo. Un cambio que ha ido más allá de los retoques estéticos y la resolución de problemas, con la integración de la aplicación Enlace Móvil en el escritorio.

Un menú de inicio más limpio y conectado

Uno de los cambios introducidos en la reciente actualización convierte al menú de inicio en algo más que un cajón de aplicaciones. Ahora podremos gestionar los archivos, notificaciones y mensajes de nuestro teléfono móvil, de una forma fácil y rápida incluso sin despegar los dedos del teclado ni apartar la vista del monitor. El menú de inicio ha sufrido una transformación integral además de un aspecto más moderno, minimalista y funcional ahora incluye un panel complementario desde el cual acceder a las funciones que nos ofrece Enlace Móvil.

Así se ha integrado enlace móvil en el menú de inicio de Windows | TecnoXplora

La aplicación permite conectar de forma directa el PC con nuestro teléfono móvil, de manera que además de tener acceso a los documentos guardados en este, podemos hacer espejo con su pantalla y acceder a las aplicaciones e incluso ejecutarlas, sin ni siquiera coger el móvil, ni tocar su pantalla, todo desde el ordenador. Una app, disponible desde hace tiempo y que, sin duda, es la prueba de hacia dónde van las cosas en lo que a integración de dispositivos se refiere.

Ahora además podemos hacerlos sin la necesidad incluso de abrir una ventana independiente en nuestro ordenador para ver que sucede en nuestro teléfono. Simplemente podemos hacerlo de forma nativa desde el entorno del escritorio.

Un panel móvil que no ofrece información tan relevante como el nivel de batería, la cobertura o las conexiones de Wifi o Bluetooth, toda la información reunida en un mismo lugar. Por otro lado, nos permite además gestionar las comunicaciones, permitiéndonos leer mensajes, contestarlos e incluso iniciar y atender llamadas telefónicas, con la ayuda del micrófono y los altavoces del PC.

Desde este mismo apartado, tenemos la opción de acceder a las fotografías tomadas recientemente con el móvil. Arrastrando directamente a las carpetas de nuestro ordenador. Del mismo modo la transferencia de archivos es mucho más sencilla, siendo posible desde el menú de inicio. Además de esto, se ha mejora la conectividad y la sincronización con los iPhone. Si no aparece por defecto, debemos activarlo, para ello sigue los siguientes pasos:

Desde el ordenador abre la “configuración”

A continuación, localiza la opción de “ personalización ”, donde seleccionamos “ inicio ”

”, donde seleccionamos “ ” Activa el botón junto a la opción “mostrar dispositivo móvil en inicio”.

Si se trata de la primera vez que lo usamos, será necesario emparejar ambos dispositivos para ello escanea el código QR y sigue las instrucciones

y sigue las instrucciones El mismo proceso, pero a la inversa, debemos seguir si por el contrario queremos desactivarlo.

Una nueva funcionalidad con la cual se derriban las barreras de comunicación entre dispositivos, siendo mucho más fluido el ritmo de trabajo y con menos interrupciones.