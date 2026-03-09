Windows 11 cambia el diseño del menú de inicio, ¿cómo puedes activarlo?

Los usuarios de Windows 11 han notado como con la última actualización ha cambiado el menú de inicio. Algo que llama la atención poderosamente por su renovado aspecto, en el que encontramos nuevos iconos e incluso grupos de estos. A continuación, te contamos cómo ha cambiado este.

Orden, nuevos iconos y agrupación inteligente

El menú de inicio ha sido durante décadas una de las características más usadas y reconocibles de Windows. A través de este, tenemos acceso a nuestro trabajo e incluso al entretenimiento. En su última actualización Microsoft ha optado por rediseñar por completo y darle un aire totalmente diferente y revitalizado, distinto a lo que estamos acostumbrados. Un diseño mucho más minimalista que deja atrás los entornos sobrecargados favoreciendo la personalización y la productividad a partes iguales.

Así es la nueva barra de inicio de Windows | TecnoXplora

Uno de los cambios que más llama la atención es la ubicación del propio botón el cual ahora se sitúa en el centro de la barra de tareas, un cambio que favorece sobre su visión en los monitores actuales los cuales son cada vez más panorámicos. Pero quizás lo que más nos sorprenda sea la desaparición de las baldosas dinámicas y animadas o Live Tiles, que nos han estado acompañando desde Windows 8 hasta Windows 10. Siendo sustituidas por una cuadrícula de iconos estáticos, que da una sensación de mayor limpieza y orden, basada en el lenguaje Fluent Design adoptado por Microsoft.

Unos iconos que llegan con una estética más moderna y actualizada, con bordes redondeados, que incorporan una sutil sombra y con una paleta de colores tridimensional y mucho más rica en colores. Al mismo tiempo que le otorga una mayor claridad visual, en el que se genera un menor ruido, esto se ha conseguido con la eliminación de las constantes animaciones. Lo que reduce el tiempo de uso encontrando las aplicaciones en un menor tiempo.

Ahora podemos ver como el espacio se divide en dos zonas debidamente separadas con lo que optimiza el flujo de trabajo. Por un lado, seguimos manteniendo los elementos anclados. Un área totalmente personalizable en el que podemos anclar las apps que queremos tener siempre a mano. Por otro lado, encontramos el área de recomendados, una función la cual está impulsada por inteligencia artificial, en la que se muestran los archivos que hemos abierto recientemente, o las últimas apps instaladas, lo que nos permite ahorrar unos preciosos segundos.

Otro de los aspectos que cabe destacar es el de la creación de grupos, la cual permite como su nombre indica agrupar iconos en carpetas, al igual que sucede en los teléfonos móviles, con lo que no solo ahorramos espacio, sino que podemos ordenar y personalizar el espacio.

El proceso de creación y agrupación resulta de lo más sencillo, tan solo debemos presionar sobre uno de los iconos, arrastrarlo y soltarlo sobre otro icono.

icono. De forma automática e inmediatamente, se crea una carpeta en la que estarán ambas aplicaciones.

en la que estarán ambas aplicaciones. Una vez creada la carpeta podemos asignarle el nombre que nos parezca adecuado.

Permitiendo mantener el orden y un gran número de aplicaciones siempre a mano, en un solo clic. Agrupadas de la forma que nos parezca más práctica sin tener que hacer uso del scroll infinito. Algo que va más allá de un simple rediseño estético, sino que refleja la filosofía aplicada la cual se centra en la concentración y la máxima eficiencia del usuario.