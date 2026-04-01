Cómo sacar el exceso de polvo y agua de los altavoces de tu móvil con una app

¿Tu móvil se ha dado un chapuzón y el altavoz suena fatal o directamente no se oye nada? No se te ocurra usar productos químicos, bastoncillos ni algodones, porque podrías terminar de romperlo del todo.

La clave para salvarlo está en usar aplicaciones específicas que emiten vibraciones para expulsar el agua y el polvo.Una de las mejores opciones es la app Limpiador de altavoz, que genera sonidos de graves a muy baja frecuencia.

Este audio hace que los altavoces suelten más aire de lo normal, arrastrando hacia fuera el líquido y la suciedad. Para que funcione mejor, pon el móvil con la pantalla hacia abajo en una superficie plana y sube el volumen al máximo. Es una forma rápida y sencilla de recuperar el sonido original de tu dispositivo sin dañarlo con elementos externos.

Mantener los altavoces limpios de agua y polvo es vital para que la experiencia de audio siempre sea perfecta. Así de fácil una simple frecuencia de sonido puede salvar un componente como el altavoz.

Además, este tipo de soluciones pone de relieve hasta qué punto los smartphones actuales integran funciones que van más allá de lo evidente. No solo se trata de reproducir música o llamadas, sino de aprovechar las propias capacidades del hardware (como la vibración del altavoz) para resolver problemas cotidianos sin necesidad de acudir al servicio técnico. Es una alternativa especialmente útil en situaciones de urgencia, cuando el dispositivo se ha mojado y no hay tiempo ni medios para aplicar otras medidas más complejas.

Por otro lado, conviene recordar que, aunque estas aplicaciones pueden ser muy efectivas, no hacen milagros en casos de daños más graves. Si el teléfono ha estado sumergido durante mucho tiempo o el agua ha afectado a otros componentes internos, el problema puede ir más allá del altavoz. Aun así, como primera respuesta rápida y segura, este método se presenta como una opción accesible para cualquier usuario, evitando errores comunes que, por desconocimiento, pueden terminar empeorando la situación inicial.