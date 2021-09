Google Maps: cómo reportar errores en una carretera

Las aplicaciones de GPS se han convertido en nuestras aliadas cuando salimos de viaje o transitamos un itinerario desconocido. Buscando evitar el tráfico, accidentes y retenciones. Pero no son infalibles, en ocasiones es posible que las indicaciones que recibimos no sean del todo correctas. Bien por la aparición de nuevas carreteras, cambios en el sentido de la circulación o rutas alternativas por obras que no han sido actualizadas.

Cómo informar de errores en la navegación

Aunque son pocas las ocasiones que esto ocurre, podemos encontrarnos con errores en la navegación. Si detectamos alguna incidencia siempre podemos contribuir y reportar a Google de que se trata para que lleven a cabo las acciones pertinentes para corregirla. A continuación, te contamos cómo reportar un error en Google Maps. Son muchas las funciones que alberga Google Maps, aparte de usar la app como GPS, también podemos usarla para explorar lugares o contribuir añadiendo sitios, fotos, escribiendo reseñas o incluso editar el mapa para añadir o corregir errores. A continuación, te contamos como reportar errores o informar de problemas técnicos. Para ello abre Google Maps y sigue los siguientes pasos:

Así podemos reportar un error en Google Maps | TecnoXplora

Para empezar, pulsa sobre “ contribuir ” en la parte inferior de la pantalla.

” en la parte inferior de la pantalla. Debajo de nuestro nombre verás una serie de iconos, pulsa sobre el primero de ellos “Editar mapa”.

Al hacerlo accedemos a un nuevo menú, en el que encontramos un listado de opciones, con las que reportar los errores que hayamos encontrado. Añadir o corregir sitio. Desde este menú podemos realizar cambios tales como añadir, modificar los datos o eliminar negocios y lugares que aparecen en el mapa.

Desde este menú podemos realizar cambios tales como añadir, modificar los datos o eliminar negocios y lugares que aparecen en el mapa. Corregir una dirección. Esta opción permite añadir detalles en una dirección en concreto, pulsando sobre el mapa elegimos la ubicación. Rellena el formulario completando los campos con los datos que creas correctos y envíalos.

Esta opción permite añadir detalles en una dirección en concreto, pulsando sobre el mapa elegimos la ubicación. Rellena el formulario completando los campos con los datos que creas correctos y envíalos. Añadir o corregir una carretera: Pulsando sobre esta opción tenemos a acceso a un nuevo menú desde reportar errores como “falta una vía”, “nombre de la vía” “sentido único o doble”, “trazado incorrecto”, “vía privada”, “carretera cortada”, “la carretera no existe” u “otras”.

Pulsando sobre esta opción tenemos a acceso a un nuevo menú desde reportar errores como “falta una vía”, “nombre de la vía” “sentido único o doble”, “trazado incorrecto”, “vía privada”, “carretera cortada”, “la carretera no existe” u “otras”. Tu opinión sobre Maps, a través de esta opción enviamos un mensaje a Google en el que podemos incluir nuestros comentarios o informar de fallos técnicos, incluyendo capturas realizadas con nuestro móvil o suministrar a la compañía de la gran G los registros de nuestro sistema para ser analizados.

Un menú muy completo desde el que podemos informar de cualquier incidencia que localicemos dentro del mapa. Todos los comentarios, sugerencias e incidencias enviados a Google son analizadas y revisadas por la firma de Mountain View y en la medida de lo posible corregidas. Todas estas opciones sólo nos permiten informar a la compañía de lo sucedido, lo que no supone que pulsando sobre editar el mapa podamos realizar estos cambios directamente y de forma automática. Enviados nuestros comentarios, recibiremos la confirmación de la entrega y seremos informados de la evolución de nuestro comentario. Si efectivamente tenemos razón recibiremos un mensaje desde Google en el que nos confirman lo sucedido, nos dan la gracias por colaborar y proceden a resolver la incidencia.