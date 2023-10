Google Chrome también reescribirá textos gracias a la IA

La inteligencia artificial tal y como la conocemos ahora está cerca de cumplir un año, al menos de cara a los consumidores finales como tú y como yo. La llegada del ChatGPT de OpenAI revolucionó la sociedad hace ya 12 meses, y Google tuvo que acelerar sus planes de IA para poder hacer frente a este fenómeno. Tanto es así que la función que conocemos hoy se puede decir que llega con prácticamente 6 u 8 meses de retraso. Ya que ahora sabemos que Google Chrome estaría preparando una función para ofrecer la composición inteligente de textos.

Una herramienta al más puro estilo de Bing

OpenAI está participada en parte por Microsoft, que ha llevado a su Bing toda la potencia de ChatGPT con su ahora copilot. Una de las funciones más interesantes de este navegador desde hace muchos meses ha sido la de poder mejorar textos que ya hemos escrito, con la ayuda de esta inteligencia artificial. Esto permite reescribir un texto existente con diferentes tonalidades y detalles en cuestión de segundos.

Y eso precisamente es lo que estaría ultimando Google para Chrome. Según han podido descubrir en una de las versiones preliminares, la nueva función se llamará Compose, y será muy parecida a la que tiene Edge para componer textos, ya sea desde cero o reescribirlos con diferentes estilos. En el tuit compartido con esta información hemos visto también un GIF que nos recuerda cómo funciona esta característica en Edge.

Concretamente, podremos seleccionar un texto y pulsar con el botón derecho del ratón sobre el para seleccionar la función Reescribir. A partir de ahí tendremos la opción de darle diferentes opciones al nuevo texto, como un tono más serio o desenfadado. Todo esto se espera que esté integrado totalmente en la navegación de Chrome, de tal forma que sin salir de la web en cuestión podamos extraer un texto y darle un toque personal rápidamente, aunque siempre escrito por parte de la inteligencia artificial.

Y es que tiene sentido que Google esté trabajando en una herramienta como esta, ya que su principal oponente, Edge, ha ganado muchos enteros en los últimos meses y se ha convertido en la elección predeterminada de muchos usuarios sencillamente porque pueden acceder fácilmente a este tipo de funciones basadas en inteligencia artificial. Y parece que poco a poco todo esto va a ir llegando a las apps de Google, pero lógicamente basado en su Bard, que es su lenguaje de inteligencia artificial desde el que salen decenas de ramificaciones a todas estas plataformas.

Es algo en desarrollo, pero seguramente no debe faltar mucho tiempo para que pueda ser una realidad al menos en las versiones Canary. No se sabe cuándo será oficial, pero lo que ya sabemos es de su existencia, y que tiene todo el sentido del mundo que vaya a llegar para hacerle frente a Edge, que lidera ampliamente este mercado actualmente. Lógicamente Google lleva cierto retraso respecto de Microsoft en este aspecto, ya que no fue hasta mayo de este año cuando se anunció oficialmente Bard, mientras que Bing incorporaba ChatGPT prácticamente desde las primeras semanas de este año.