Google Chrome, así de sencillo es acceder a una de sus funciones más importantes

Uno de los aspectos más valorados por los usuarios es la seguridad de sus dispositivos y servicios. Es por ello que siempre debemos protegerlos con contraseñas robustas. Estas a menudo son difíciles de memorizar, por lo que para hacernos la identificación mucho más fácil tenemos la posibilidad de almacenarlas. Sobre todo, en el navegador, si eres usuario del navegador podrás gestionarlas más fácilmente, te contamos cómo.

Nuevo acceso al gestor de contraseñas

Desde hace tiempo, el navegador permite guardar las contraseñas y usarlas cuando es necesario. Además de esto podemos gestionarlas desde la configuración del navegador. Para acceder a ellas, antes debíamos entrar en los ajustes, pinchando sobre la foto de perfil y accediendo a “gestiona tu cuenta de Google”. A partir de aquí, teníamos que navegar por las opciones hasta encontrar el gestor de contraseña o usar el buscador, para localizar más rápidamente. Ahora todo este procedimiento no es necesario, ya que han añadido un acceso mucho más rápido desde el menú contextual, al que accedemos directamente pulsando sobre los tres puntos, en la esquina superior derecha de la ventana del navegador.

Accede al gestor de contraseñas | TecnoXplora

Un menú que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y creciendo el número de opciones ofrece. En esta ocasión se ha sumado la opción “Gestor de contraseñas de Google”. Pulsando sobre este accedemos de forma directa al apartado, sin pasar por todos los pasos previos. De manera que desde aquí podemos comprobar nuestras contraseñas, para saber si han sido vulneradas o si son lo suficiente seguras. También podemos añadir, eliminar o editar las existentes.

En el listado, vemos todos los sitios web, servicios y aplicaciones que hemos visitado a través del navegador y hemos guardado las credenciales de acceso. Pulsando en cada una de ellas e identificándose correctamente tendremos acceso a la información guardada. Donde encontraremos el nombre de usuario, la dirección web a través de la que accedemos, así como la contraseña. De este modo, si nos hemos olvidado de cual pusimos, podemos consultarlo.

En la parte de debajo del menú encontramos dos botones, el botón de edición desde el que accedemos a una nueva ventana flotante desde la que podemos cambiar los datos. Y el botón suprimir, que usaremos si no queremos borrar los datos de acceso. Además, desde esta misma pantalla podemos copiar la contraseña de forma segura. Con este nuevo acceso no perdemos tiempo buscando esta opción que hasta ahora estaba demasiado escondida entre los ajustes de configuración del navegador. Esto hacía no que fuera fácil gestionar las contraseñas. Algo que deberíamos hacer a menudo, ya que es recomendable comprobar periódicamente si han sido vulneradas.

Además de cambiarlas con cierta frecuencia para evitar problemas de seguridad y que alguien pueda usarla sin nuestro consentimiento. Estos pequeños pero acertados cambios en la configuración de las aplicaciones hace que sean mucho más intuitivas de usar y a tener un mejor acceso, lo hagamos más frecuentemente y así aumentemos la seguridad y protección de nuestros dispositivos y servicios.