¿Funcionan las aplicaciones para evitar las picaduras de mosquitos? La ciencia responde

Con la llegada del verano, muchos usuarios en España recurren a aplicaciones móviles que prometen espantar a los mosquitos, confiando en que les ayudarán a combatir a estos molestos insectos. Sin embargo, ¿realmente funcionan estas aplicaciones?

Estas aplicaciones suelen funcionar emitiendo sonidos de alta frecuencia que, supuestamente, repelen a los mosquitos. Estas apps aseguran que estos sonidos, inaudibles para los humanos, evitan ciertos sonidos que imitan a los depredadores naturales de los mosquitos hembra, o insectos en general, responsables de las picaduras.

Sin embargo, numerosos estudios científicos han evaluado estas aplicaciones y en general, los resultados no han sido favorables. Investigaciones realizadas por entomólogos y expertos en control de plagas indican que no hay evidencia sólida que respalde la eficacia de los ultrasonidos en repeler mosquitos. Un estudio publicado en el Journal of Economic Entomology concluyó que los dispositivos ultrasónicos no tuvieron un efecto significativo en la reducción de las picaduras de mosquitos.

Mosquito en la piel | Unsplash

La mayoría de los teléfonos inteligentes no pueden emitir frecuencias por encima de 20 kHz, a pesar de que muchas aplicaciones declaran operar en 26 kHz o más. Además de ser ineficaces, estas aplicaciones pueden ser perjudiciales para los smartphones. Su uso prolongado, especialmente si el dispositivo está conectado a la corriente mientras se ejecuta la app, puede generar un sobrecalentamiento de la batería y otros componentes internos, acelerando su desgaste. Asimismo, algunas apps se aprovechan del desconocimiento del usuario para obtener permisos innecesarios, accediendo a datos personales o incluso utilizando la cámara, lo que representa un riesgo de seguridad.

Además, hace unos años la propia Organización de Consumidores y Usuarios ya advertía que estas aplicaciones son inútiles. Junto a ella, otras autoridades de salud pública no recomiendan el uso de dispositivos ultrasónicos como una medida efectiva de control de mosquitos. En cambio, sugieren métodos probados como el uso de repelentes químicos con ingredientes activos como DEET, picaridina, o aceite esencial de eucalipto y limón. El Deet es un ingrediente activo en algunos repelentes comunes.

En resumen, aunque la idea de una solución sencilla para evitar las picaduras de mosquitos es atractiva, confiar en aplicaciones de ultrasonidos no solo es una pérdida de tiempo y dinero, sino que también puede poner en riesgo la integridad de tu smartphone y tu información personal.