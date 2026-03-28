La función De un vistazo de tu móvil Android ofrece más información que nunca

La era de la hiperconectividad ha traído consigo grandes avances tecnológicos, pero también una sobrecarga informativa. A lo largo del día recibimos una gran cantidad de mensajes, correos y notificaciones de todo tipo, lo cual requiere que le prestemos atención de forma constante, lo cual puede llevarnos mucho tiempo y resultar agotador. Es por ello que, gracias a la tecnología proactiva e inteligente, tenemos la opción de acceder a estas de una forma rápida y sencilla, en un solo vistazo. A continuación, te contamos cómo.

Todo lo que necesitas saber de un solo vistazo

Los Pixel de Google ofrecen una experiencia adaptada al usuario, una vez esto se demuestra con una de las características más destacadas de Android 16. Un widget que en esta ocasión se integra de forma nativa tanto en la pantalla de inicio como en la de bloqueo. Esto es todo lo que nos ofrece la función un vistazo Un diseño que se enfoca en la proactividad y la inteligencia contextual, son lo que el usuario no tiene que perder su tiempo navegando por el dispositivo en busca de la información más importante en cada momento. De manera que al activar la pantalla encontramos información como la hora, el tiempo y otra información relevante, de una forma ordenada y clara.

Así es "Sólo un vistazo" | TexnoXplora

Una información que puede ir más allá de las citas en el calendario o el tiempo. Tendremos acceso a otra información más focalizada e importante para el usuario, sin tener que recurrir a aplicaciones o búsquedas en internet, todo desde la pantalla principal. Para adaptarse a los gustos y necesidades, la herramienta ofrece opciones de personalización. El proceso es muy intuitivo, de manera que no tendremos que recorrer complejos menús del sistema. Solo tenemos que seguir los siguientes pasos.

En la pantalla de inicio, mantén pulsada la pantalla en un espacio vacío, en el menú desplegable pulsamos sobre el icono del engranaje, para acceder a la “ configuración ”.

”. Selecciona “ personalizar ” en los ajustes de la pantalla de inicio.

” en los ajustes de la pantalla de inicio. Una vez accedemos al panel de control, localiza “de un vistazo ” junto a esta opción encontramos un icono con forma de engranaje, en el cual debemos pulsar.

” junto a esta opción encontramos un icono con forma de engranaje, en el cual debemos pulsar. En el listado detallado de funcionalidades, debemos activar solo aquellas opciones realmente importantes , manteniendo así la filosofía de minimalismo que persigue esta función.

, manteniendo así la filosofía de minimalismo que persigue esta función. De manera que descartamos el resto para no saturar la pantalla.

Con el fin de proteger la privacidad, desde los ajustes del teléfono, accede al menú pantalla, en donde encontramos “ pantalla de bloqueo”

Desde aquí en “privacidad” debemos elegir si queremos ocultar la información sensible hasta desbloquear el teléfono.

Esto permite el filtrado de forma proactiva de los datos que aparecen en la pantalla. De forma que nuestro teléfono gestiona de forma eficaz la información, convirtiéndose en un asistente en la sombra, que permite tener el control para ver sólo la información que nos interesa de forma rápida y sencilla. Al mismo tiempo que mantenemos a salvo la información sensible.