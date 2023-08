Firefox para Android contará, por fin, con la mejor funcionalidad de Chrome

A día de hoy Chrome domina con puño de hierro el mercado de los navegadores web para móviles, especialmente en Android. Sencillamente, no hay una alternativa a la altura de la solución de Google. Aunque Firefox quiere cambiar esta situación.

Si utilizas Chrome en tu teléfono, seguramente eches de menos las extensiones. Hablamos de los conocidos addons que añaden todo tipo de funciones al navegador web en su versión de escritorio.

Es cierto que a través de apps de terceros puedes usar addons en Chrome para Android, pero es algo que no permite de forma nativa. Pues los chicos de Mozilla quieren lanzar esta función en su app para móviles. De esta manera, tal y como han informado desde MovilZona,Firefox añadirá extensiones a la versión para móviles de su navegador.

Firefox permitirá instalar addons en la app para móviles

Un movimiento muy inteligente por Mozilla y que hará que el navegador web del zorro sea más popular que nunca. Lo cierto es que no tiene sentido que Google no haya lanzado esta función para Chrome, y no creemos que tarden mucho en replicar este movimiento de Firefox.

Pero en este mercado el tiempo es importantísimo, y si Firefox lanza antes esta función en la versión para móviles, muchos usuarios probarán a dar el salto, ya que las ventajas que ofrece Chrome para Android son nulas y tardas 1 minuto en configurar Firefox.

Mozilla en un móvil | Mozilla

Además, y como no podía ser de otra manera, el proceso para añadir addons a Firefox para Android e iOS será sumamente sencillo. La idea es que sea pulsar en pocos botones, por lo que cualquier usuario podrá añadir complementos al navegador web.

Además, no hablamos de un rumor o una filtración, sino que ha sido la propia Mozilla la que ha anunciado esta novedad que llegará a Firefox.

«Hay mucho potencial creativo que desbloquear en el espacio de los navegadores móviles. Mozilla quiere proporcionar a los desarrolladores el mejor apoyo posible para que estén equipados y capacitados para construir WebExtensions móviles modernas». Dijo la compañía en un comunicado de prensa.

Por otro lado, la empresa del zorro ya está hablando con desarrolladores para ofrecerles un paquete de herramientas para crear un complemento y los pasos a seguir. Si utilizas Firefox, sabrás que ya permite instalar algunos addons, pero el abanico de opciones es muy limitado, especialmente si lo comparas con la versión de escritorio.

Y es algo que Mozilla quiere cambiar. Respecto a la fecha de lanzamiento de esta mejora en Firefox para Android e iOS, de momento es pronto para saberlo. Pero si ya lo han anunciado, podemos esperar que antes de final de año ya podamos instalar complementos o extensiones en su navegador.