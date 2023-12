Files de Google adopta la mejor función de Google Drive

Poco a poco la app Files de Google se ha convertido en un clásico e imprescindible de nuestros móviles Android. Más allá de que venga preinstalada en muchos teléfonos del sistema operativo de Google, la realidad es que es una aplicación verdaderamente útil, y por eso está ganando poco a poco popularidad. Y más ahora que adopta la que sin duda es la mejor funcionalidad de Google Drive, ya que nos ofrece una forma muy rápida de poder escanear nuevos documentos, gracias a una función que ahora es incluso más sencilla de utilizar con esta actualización.

Escaneo de documentos más sencillo

Y es que han compartido en la red social X una imagen donde se puede ver en acción a la última gran novedad de Google Files, la app de gestión del almacenamiento de nuestro teléfono. Concretamente se trata de una funcionalidad que permite escanear documentos rápidamente, ya que se ha añadido un nuevo acceso directo a la página de inicio de la aplicación. Tanto es así que estamos viendo cómo esta funcionalidad se muestra de la misma forma.

Esta ahora se muestra dentro de un icono flotante, que nos permite acceder directamente al escaneado de los documentos, algo que hacemos al abrirse la cámara de fotos del teléfono, y hacer fotografías a los documentos, que directamente se convierten en archivos que se guardan directamente en Drive o en la galería de nuestro teléfono. Ahora bien, esto tiene truco, ya que como especifican en la filtración, el acceso directo en realidad lo es a la aplicación de Google Drive.

Por tanto, lo que se ha integrado ahora es el mismo acceso directo que precisamente la semana pasada estrenaba Google Drive, que añadía justo encima del botón de nuevo documento uno para crear estos documentos a partir de escaneos mediante este botón recién llegado. Así que se trata básicamente de un acceso a Google Drive dentro de Google Files, algo que sin duda puede llegar a ser realmente útil cuando estamos usando Files y nos encontramos con que necesitamos escanear algún documento, sin tener que estar entrando antes a la otra app, sino haciéndolo directamente desde Files.

De momento parece que estas novedades están llegando a la aplicación mediante una actualización que al menos nosotros no hemos tenido el placer de recibir, por lo que como es habitual se irá expandiendo paulatinamente por las distintas regiones, y por lo tanto es algo que debería llegar en las próximas semanas. No obstante, no hay que descartar tampoco que se trate de una novedad exclusiva de los Pixel 8 de Google, ya que los de Mountain View acostumbran a ofrecer estas novedades primero en sus móviles.

Sin duda una interesante novedad para que quienes usamos esta app de Google tengamos más sencillo escanear documentos. Y es que frente a la alternativa de comienzos de siglo de usar escáneres de mesa para poder digitalizar nuestros documentos, la que nos ofrecen estas apps ahora son sin duda mucho más prácticas y sencillas de usar.