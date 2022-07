Evita los SMS con SPAM en tu iPhone con estos consejos

Una de las prácticas más utilizadas por las empresas y los ciberdelincuentes es el envío de SMS a nuestros teléfonos móviles. Aunque el propósito es diferente pueden llegar a ser igual de molestos. Si no quieres recibir de forma continuada estas comunicaciones te enseñamos cómo hacerlo.

Bloquea el SPAM y la publicidad SMS en tu iPhone

Ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo llegar a cabo este proceso en dispositivos Android y en esta ocasión les ha tocado el turno a los dispositivos con iOS. A continuación, te contamos cómo puede bloquear estos incómodos mensajes de una forma rápida y sencilla. Con el uso de las apps de mensajería instantánea usamos menos este tipo de comunicación a nivel personal. Pero es el método elegido por las administraciones públicas para el envío de comunicaciones, ya sea como este tiempo atrás informándonos de la cita para la vacuna del COVID, o el pago de la renta o cambios en la seguridad social. También es el método que usan las entidades bancarias, las empresas de transportes y la mensajería. Son usados para el envío de código privados con los que realizar la verificación en dos pasos de ciertas operaciones, por lo que no podemos eliminar la app y dejar de recibir estos mensajes, pero lo que sí que podemos hacer es gestionarlos a través de estos filtros.

Con estos lo que conseguimos es que todos aquellos mensajes que nos lleguen de un número desconocido podemos bloquearlos sin necesidad de incluirlos entre nuestros contactos. Incluir un número en nuestra agenda implica la aceptación de la comunicación con este número, aunque eso no quiere decir que no podamos bloquearlo llegado el momento. Por el momento nos centraremos en el resto de mensajes.

Para acceder a esta función en primer lugar debemos acceder a los ajustes del sistema de nuestro iPhone.

del sistema de nuestro iPhone. Localiza entre las opciones la aplicación mensajes y entra en los ajustes de la misma tocando sobre su icono.

y entra en los ajustes de la misma tocando sobre su icono. De esta forma accederemos a ellos, entre las opciones de configuración encontramos “Filtrar desconocidos” . Desliza el botón hasta la posición activa. De este modo no recibirás mensajes de desconocidos sin tu consentimiento.

. Desliza el botón hasta la posición activa. De este modo no recibirás mensajes de desconocidos sin tu consentimiento. Para bloquear un contacto de nuestra agenda del que no queremos recibir SMS, pero sin tener que borrar el contacto tenemos otra alternativa. Esta vez abrimos la aplicación mensajes y seguiremos los siguientes pasos:

pero sin tener que borrar el contacto tenemos otra alternativa. Esta vez abrimos la aplicación mensajes y seguiremos los siguientes pasos: Pulsa sobre uno de los mensajes del contacto en cuestión.

del contacto en cuestión. A continuación, lo haremos sobre el nombre del contacto para acceder a la “ información ” del mismo.

” del mismo. Para ello pulsa en el icono de la derecha con ese mismo nombre.

En una nueva ventana encontramos la opción “bloquear este contacto”

Del mismo modo que lo hicimos con los mensajes de remitentes desconocidos dejaremos de recibir comunicaciones vía SMS de este remitente en cuestión.

Una solución rápida y sencilla para no recibir comunicaciones no deseadas y que incluso pueden llegar a ser peligrosas. Ya es como hemos comentado es una práctica muy habitual y no es raro recibir un mensaje en el que nos indican que no pueden entregar un pedido o supuestamente de nuestro banco pidiéndonos información. Por lo que debemos estar muy atentos a estos SMS.