Con la llegada de las vacaciones, vienen los viajes y preparación de maleta. Si bien llevar ropa y accesorios puede ser todo un reto, la peor parte viene con los posibles olvidos. ¿Cuántas veces has repasado una y otra vez la maleta mientras la preparabas para asegurarte de no dejar nada y has acabado olvidando hasta el cepillo de dientes? Tenemos la solución para evitar estos accidentes con una simple app.

La app Packpoint, disponible en iOS y Andorid, busca ayudar a todos sus usuarios a hacer la maleta con comodidad. Para ello, te realizará tres sencillas preguntas: "¿Dónde vas?, ¿Cuántos días vas?, ¿Qué es lo que vas a hacer allí?".

Evita los olvidos con la app que te recuerda si has metido todo en la maleta | TecnoXplora

Una vez respondas estas preguntas, la aplicación se encargará de ver qué tiempo hará en el destino que le has indicado así como empezará a sugerirte lo que necesitarás para disfrutar del viaje. Por ejemplo, si vas a la playa, te indicará que lleves chanclas y toalla, mientras que si detecta que lloverá, te invitará a llevar un paraguas.

¿Y si estás de viaje por negocios? La aplicación también te indicará si debes llevar un traje o ropa elegante, así como te recordará que lleves a mano el cargador del móvil para evitar posibles sustos.