Estas son todas las funciones que llegan a Apple Maps con iOS 27

Apple Maps es una de las mejores aplicaciones de navegación que puedes utilizar. Y con la llegada de iOS 27, Apple ha mejorado su popular app para que sea más completa que nunca y ofrezca la mejor experiencia.

Así que no te pierdas este recopilatorio con todas las novedades que llegan a Apple Maps gracias a iOS 27 para que le saques más partido que nunca a tu iPhone.

Todo lo que llega a Apple Maps con iOS 27

Vamos a empezar hablando de Flyover, la función de Apple Maps que permite explorar ciudades en 3D con edificios, carreteras, parques, monumentos y otros puntos de interés recreados con bastante detalle. De esta manera, con iOS 27 Apple mejora esta experiencia gracias a una combinación de imágenes aéreas y modelos de inteligencia visual, lo que permite ofrecer ciudades con más textura, más definición y un aspecto más realista.

Según explica Apple, ahora podremos seleccionar determinadas ciudades de todo el mundo y que se mostrarán ahora con un nivel de detalle superior, desde la forma de los árboles hasta la manera en la que la luz se refleja en los cristales de los rascacielos. Hasta ahora, esta función ya estaba disponible en más de 350 ciudades, pero con iOS 27 Apple quiere darle una nueva capa de calidad visual apoyándose en IA.

Otro cambio que notarás nada más abrir la aplicación es el nuevo icono de Apple Maps. iOS 27 añade ajustes en varios iconos con el estilo Liquid Glass, y Mapas es uno de los ejemplos donde más se aprecia ese efecto

También llegan las llamadas Local Lists, una función pensada para descubrir sitios interesantes cerca de ti. Apple Maps podrá mostrar colecciones locales de lugares populares o recomendables usando señales inteligentes sobre lo que está marcando tendencia en una zona concreta.

Eso sí, esta función tendrá una limitación de inicio: Local Lists será exclusiva de Estados Unidos, por lo que habrá que tener paciencia hasta que llegue a España. En esta misma línea, Apple Maps estrena una sección de restaurantes en tendencia dentro de la interfaz de búsqueda. Por ejemplo, cuando abras el buscador, podrás ver cuáles son los restaurantes más populares en la zona en la que estás.

Por si no fuera suficiente, con iOS 27 y watchOS 27, aparece un nuevo widget de coche aparcado en la Pila Inteligente. Gracias a él, podrás ver rápidamente la última ubicación conocida de tu vehículo directamente desde el reloj, con la información sincronizada desde el iPhone.

Súmale una mejora en los mapas sin conexión que ahora más ubicaciones, las etiquetas serán más oscuras y claras, y los iconos resultarán más fáciles de identificar de un vistazo. Además, al tocar sobre una ubicación, como una localidad, el mapa hará zoom automáticamente para mostrar mejor qué hay en la zona.

Por último, Apple ha mejorado la función de lugares visitados. Esta herramienta registra los sitios en los que has estado y los organiza por categorías y ubicación, siempre desde el apartado de tu perfil dentro de la aplicación Mapas. Con iOS 27 será más precisa y debería fallar menos a la hora de detectar paradas.

Como verás, no son pocas las novedades que llegan a Apple Maps con iOS 27, por lo que la próxima gran actualización de Apple va a estar cargada de sorpresas.