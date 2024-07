Apple Maps estrena versión web casi dos décadas después que Google Maps

Poco a poco el servicio de mapas de Apple está ganando en notoriedad y sobre todo en utilidad para los usuarios. Y es que, aunque parece imposible arrebatarle el trono a Google en este aspecto, lo que es evidente es que siendo constantes se puede llegar a pensar en rascarle cierta cuota de mercado a los de Mountain View. Y el movimiento que ha hecho ahora al respecto Apple, aunque llega muy tarde, puede ser uno de esos que marquen la disputa entre otros, y que sobre todo de acceso a más personas a este servicio de mapas. Aunque es un movimiento de Apple que desde luego no es todo lo inclusivo que nos gustaría, hablamos en términos digitales claro.

Nueva web de Apple Maps

Apple Maps por fin se puede utilizar en la web, algo que llega casi 20 años después de permitirlo Google Maps, pero que como decimos, más vale tarde que nunca para ciertas cosas. De momento se trata de una versión beta, pero que es totalmente accesible por cualquier usuario, incluso si no tiene un dispositivo de Apple. De hecho, podemos entrar fácilmente desde el navegador Chrome o Edge de un PC con Windows, y obviamente desde Safari en los Mac, pero esta apertura es importante, ya que da acceso a Google Maps a millones de personas en todo el mundo.

Apple Maps en la web | Apple

Aunque hay algunas restricciones evidentes a la hora de acceder a estos nuevos mapas de Apple Maps, y es que no funciona con ningún navegador web desde un móvil Android, por lo que olvídate de usar estos mapas de Apple desde tu móvil Android, al menos de momento no es posible, y no sabemos si es algo intencionado por parte de Apple, o que el desarrollo a día de hoy no se ha completado para estos navegadores móviles en el sistema operativo de Google.

No en vano hablamos de una versión beta, por lo que es evidente que todavía hay mucho margen de mejora, y con el paso del tiempo lo normal es que también sea accesible desde Android, de lo contrario estarían perdiendo a miles de millones de usuarios potenciales en todo el mundo. De momento si entramos en la web ordinaria de Apple Maps no vamos a tener acceso a la herramienta de mapas. Pero sí que vamos a poder hacer lo propio si entramos en la siguiente dirección web.

Este es un enlace que va directamente a la versión beta de los mapas de Apple, y por tanto sí que nos permite interactuar con los mapas de los de Cupertino. Eso sí, de momento hay mucho que mejorar en esta beta, ya que para empezar la interfaz está en inglés, por lo que todas las indicaciones las veremos en este idioma. También los mapas, que se muestran con términos anglosajones. Eso sí, ya desde el comienzo cuenta con unas interesantes y fluidas animaciones a la hora de mostrarnos la ruta a seguir. De momento parece lo más pulido. Se echa de menos un acceso a ajustes para personalizar la experiencia.