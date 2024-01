Esta es la mejor app para saber si lloverá en cuestión de minutos en tu ubicación

Las vacaciones de Navidad son el momento perfecto para hacer una escapada o visitar los mercadillos navideños. En esta época donde las precipitaciones son frecuentes, el mal tiempo puede arruinarnos el día. Algo que podemos predecir en parte con la ayuda de esta app, con la que podemos saber si la lluvia se encuentra cerca de nosotros.

RainAlarm

La lluvia puede pillarnos por sorpresa, en invierno es frecuente los cambios de tiempo y un día que ha amanecido despejado puede tornarse rápidamente en lluvioso. Y lo mismo pasa en el otro sentido, puede que nos despertemos con un día gris de lluvia y en el transcurso de la mañana convertirse en un día maravilloso de sol.

Rain alarm | Michael Diener - Software e.K.

Es por ello que es siempre interesante saber dónde se encuentra la lluvia para estar prevenidos y salir de casa con un paraguas. Una de las aplicaciones que cumple a la perfección con este cometido es RAinAlarm, nos ofrece alertas precisas y oportunas acerca de la inminencia de la lluvia.

La app destaca por la capacidad de analizar los datos en tiempo real, esto lo hace a través de las imágenes satélite capturadas cada 20 minutos, algo que le hace mucho más fiable si la comparamos con los pronósticos convencionales. Podemos apreciar la intensidad de la lluvia gracias una escala cromática la cual va desde los azules más claros para las lluvias más débiles hasta los tonos rojos y morados que indican la presencia de fuertes precipitaciones en la zona y no debemos olvidarnos también de las granizadas.

Sin embargo, una de las características que más le hacen destacar es la posibilidad de programar alertas personalizadas, tanto por zonas como por niveles de lluvia, todo esto, aunque nos encontremos a largas distancias. De manera que podemos conocer cuándo y dónde comienzan las lluvias, así como la cantidad de agua se acumulará en esas áreas según las preferencias. Una herramienta que también podemos usar en nuestros viajes, aunque nos encontremos en el extranjero ya que es compatible con multitud de países. Esta aplicación Gratuita está disponible tanto para Android como para iOS, aunque en un principio contiene anuncios, estos pueden evaluarse si nos suscribimos a la versión Pro.

Una solución con la que la lluvia no nos pillará de sorpresa y podremos disfrutar al máximo de nuestras salidas al aire libre. Independientemente de la estación en la que nos encontremos podremos usar la app y conocer cuál es el momento idóneo para salir o realizar una actividad en determinado lugar. A nuestra disposición en las tiendas de aplicaciones encontramos una amplia variedad de app, aunque no todas analizan los datos en tiempo real, ya que acceden a la información a través de otras agencias como los institutos meteorológicos y nos muestran la evolución a lo largo de los días. No siempre son tan precisas y permiten conocer el momento y el punto exacto en el que comenzará a llover y por descontado cuando parará.