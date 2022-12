Con esta app puedes saber en todo momento dónde están tus pedidos online

¿Sueles comprar de vez en cuando por Internet y no sabes cuándo lo vas a recibir? Ahora que llega el momento de comprar los regalos de Navidad, seguro que aprovechas cualquier oferta para ahorrarte algo de dinero. Sin embargo, siempre existe la preocupación de que tus paquetes no lleguen a tiempo para las fiestas. No te preocupes, porque a continuación, te damos la solución a este problema.

Aunque no puedes controlar cuándo va a llegar a tu hogar, sí puedes rastrear todos tus pedidos online con la aplicación 17Track, que está disponible en 30 idiomas diferentes, el español entre ellos. Cada pedido que realizas tiene asignado un código de seguimiento, si no lo encuentras no te preocupes porque con el código de barras es suficiente para tener toda la información sobre el paquete.

Se trata de una aplicación gratuita que está disponible tanto en iOS como en Android y que permite seguir el estado de hasta 40 paquetes, que aún no has recibido, de manera simultánea. Para usarla, solamente debes escribir el código de seguimiento o escanear el código de barras y elegir el operador que hace el envío. Si no conoces la empresa transportista, no te preocupes, porque la aplicación lo detecta de forma automática.

Esta aplicación permite clasificar los pedidos por categorías y así tenerlos ordenados en la app. De esta forma, podrás conocer el estado del paquete en todo momento, desde que sale de la empresa hasta que el repartidor te entrega el paquete. Además, te irá informando en directo de todos los cambios que sufre tu paquete mediante notificaciones.

Debes saber que la información que muestra la aplicación no solo es de la empresa, sino también de los operadores de transporte, por lo que siempre estará actualizada. Se aconseja su uso, ya que permite sincronizar los seguimientos entre las diferentes plataformas y poder visualizarlo desde cualquier sitio.