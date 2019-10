“¿Cómo te has sentido en la última semana?” puede ser una pregunta habitual en la consulta de un psicólogo. Y no siempre suele ser fácil recordarlo, apuntarlo, saber cómo te has sentido y cómo ha mejorado tu ánimo. O saber, quizá, las causas que te han llevado un día a estar triste y otro a no estarlo. Pero Moodio es una aplicación que te permite registrar fácilmente tu estado de ánimo con solo un par de toques.

Si no se te da bien usar las palabras para expresar cómo te sientes, Moodio lo pone fácil. Solo tendrás que elegir entre los distintos emojis que hay disponibles en la aplicación y automáticamente se registrará tu estado de ánimo. Como es importante no sólo saber cómo te sientes sino saber las causas, Moodio es una aplicación que te permite también registrar las causas de tu estado de ánimo, sea cual sea.

Moodio | Moodio

Basta con abrir la app cada día y elegir entre todos los iconos disponibles. Justo al lado de cada icono, habrá una palabra que defina cada uno de los emojis disponibles. Podrás elegir entre enfadado, irritado, depresivo, inseguro, asustado, enfermo, nervioso, preocupado o estados menos elaborado como: horrible, mal, bien, muy bien o regular. Y también, como decimos, elegir las causas: trabajo, amigos, escuela, familia, finanzas, fiestas, comida, amor…

Lo más interesante de Moodio es ver los gráficos o los avances. No solo podrás añadir un emoji al día sino tantos como quieras para ir guardando tus estados de ánimo con el mayor número de detalles posibles. Por ejemplo, cada hora o cada dos horas podrás elegir entre varias opciones. O cada día, según necesites.

Una vez que los tengas todos, verás que hay varias formas de ver las gráficas: en formato timeline o con diagramas. En el timeline de Moodio verás que te muestra los días y las horas y cómo te has sentido a cada momento y por qué.

Moodio App | Moodio

Las gráficas son unas opciones muy interesantes con las que podrás saberlo todo en un simple vistazo. Puedes ver cuántas veces te has sentido de cada manera o qué es lo que más predomina durante cada mes o cada semana gracias a una chuleta con colores y emojis. Pero también puedes encontrar qué cosas son las que más felices te hacen o cuáles son las que empeoran tu estado de ánimo. Una herramienta muy útil y eficaz para dejar de lado todo aquello que hace que estemos peor.

Moodio es una aplicación ideal si tienes un seguimiento por parte de psicólogos, por ejemplo. O si necesitas que un adolescente intente comunicar cómo se siente y no consigue encontrar las palabras para hacerlo. Solo hace falta elegir el emoji exacto para hacerse una idea del estado de ánimo de cada persona a cada momento y así podremos ayudarle o así podremos pedir ayuda.