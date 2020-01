La Deepfake se ha convertido en algo bastante habitual en Internet, donde hemos conocido ya multitud de contenidos, principalmente vídeos, en los que vemos cómo las caras de los famosos se fusionan en las de otros famosos y viceversa. En estos vídeos vemos cómo cambian su aspecto en tiempo real, algo que de alguna manera ya podíamos hacer con ciertas apps sociales, como el efecto Faceswap de Snapchat. Pues bien, hoy nos fijamos en una app con un principio bastante similar al de Faceswap, pero con la peculiaridad de que los rostros sustituyen a los de los protagonistas de los memes y GIF más virales. Es una forma bastante divertida de meternos de lleno en contenidos potencialmente virales.

Deepfake al alcance de cualquiera

La aplicación tiene un uso bastante sencillo y al alcance de todos, ya que lo único que tenemos que hacer es un selfie donde nuestro rostro se aprecie de manera clara y sin distorsiones. Acto seguido la aplicación, gracias a la Deepfake, y la inteligencia artificial, será capaz de integrar nuestro rostro en el del protagonista de cualquier meme o GIF viral. La aplicación se llama Doublicat: Face Swap AI-tool, y como bien dice su nombre, se basa en el intercambio de rostros mediante inteligencia artificial. Una app que podemos descargar directamente en nuestro móvil Android o iOS desde las tiendas pertinentes.

Deepfake para todos | Doublicat

Lo que hace la app gracias a la IA es integrar nuestro rostro de tal manera que pareciera que en la imagen realmente estamos nosotros representados con nuestro rostro. Gracias a las redes neuronales puede ofrecer un aspecto muy real, y bastante diferente al típico montaje de “corta y pega” con el que se suelen llevar a cabo este tipo de montajes. Lógicamente cuanto mejor sea el selfie, más parecido será el aspecto de nuestro rostro y la aplicación podrá adaptarlo de una manera más natural al rostro original. Se trata de que el protagonista del GIF adopte nuestras facciones, y para ello es necesario que la IA sea capaz de adaptar cada uno de los rasgos diferenciales del sujeto a nuestro aspecto.

La Deepfake es sin duda una de las grandes amenazas en la red actualmente, y hay gigantes como Facebook que ya han anunciado que no permitirán contenidos de este tipo en su red, por el gran peligro que supone su utilización, sobre todo cuando hablamos de las Fake News. En el caso de esta app, su uso está limitado, para no crear barbaridades. Ya que nuestro selfie solo se podrá integrar en los GIF o memes que nos da a elegir la aplicación, que son, por decirlo de alguna forma, sobre los que tienen derechos desde la app. Por tanto, no hay peligro de introducir nuestro rostro en vídeos inapropiados o con fines poco lícitos. Es sobre todo una app para echarse unas risas con nuestros amigos, jugando a ser otras personas, pero siempre desde un plano inofensivo. Cada vez son más las apps de este tipo disponibles para nuestros móviles, algunas con más éxito que otras.