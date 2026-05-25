Qué salió bien y qué salió mal en el último vuelo de Starship, el cohete con el que SpaceX quiere llegar a la Luna y Marte

La nueva versión de Starship, el cohete de SpaceX, ya ha superado su primer gran examen, aunque no sin contratiempos. El pasado 22 de mayo, la compañía realizó el vuelo de prueba de Starship V3, una versión rediseñada del sistema con el que aspira a abaratar los lanzamientos espaciales y participar en futuras misiones lunares. Y la realidad es que varios objetivos se cumplieron, pero algunos fallos dejaron claro que aún queda trabajo por delante.

Entre las noticias positivas, Starship logró despegar con éxito desde Starbase, en Texas, completar la separación entre etapas y alcanzar una trayectoria suborbital, algo esencial para validar el rendimiento del nuevo diseño. La nave superior también consiguió desplegar satélites de prueba y terminó el vuelo con un amerizaje controlado en el océano Índico, dentro de lo previsto por la misión.

Pero el ensayo no salió perfecto. Durante el ascenso, uno de los motores de la nave dejó de funcionar antes de tiempo, mientras que el propulsor Super Heavy (la primera etapa del cohete) no ejecutó correctamente parte de la maniobra de retorno tras la separación. El sistema debía simular un regreso controlado, aunque no estaba previsto recuperar el vehículo, y acabó cayendo en el Golfo de México sin completar toda la secuencia esperada.

Pese a esos problemas, el vuelo se considera un gran hito para la compañía de Elon Musk. La versión V3 incorpora cambios pensados para vuelos más frecuentes, futuras recargas de combustible en órbita y misiones vinculadas al programa lunar de la NASA. El objetivo final sigue siendo el mismo: convertir Starship en un vehículo totalmente reutilizable capaz de viajar a la Luna, desplegar satélites y, en el largo plazo, llegar a Marte.

En definitiva, SpaceX todavía tiene cuentas pendientes antes de que Starship pueda convertirse en el sistema espacial que promete cambiar los viajes espaciales.