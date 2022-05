¿No encuentras el icono de Gboard en tu móvil Android? Así puedes solucionarlo

Gboard es el teclado de Google, en muchos dispositivos es el teclado predeterminado y entre las aplicaciones encontramos su icono. Pulsando sobre este podemos acceder a la configuración del mismo y realizar ajustes. Pero no siempre lo encontramos con facilidad, te contamos cómo hacer para tenerlo siempre a mano.

Muestra el icono de Gboard

Es una de esas cosas que, aunque la usamos frecuentemente y que pasan totalmente inadvertidas. Damos por hecho que su aspecto y sus funciones no reparamos en que podemos configurarlo del mismo modo que lo hacemos con otros ajustes o funciones. Por lo que si necesitas acceder a Gboard pero no encuentras su icono, no te preocupes ya que hay una forma muy sencilla de hacerlo aparecer entre el resto de aplicaciones. Te contamos cómo. En primer lugar, debemos abrir una aplicación en la que podamos desplegar fácilmente el teclado. En este caso, abriremos WhatsApp, en las apps de mensajería automática el teclado es un elemento que siempre está presente.

Abre cualquiera de los chats y pulsa sobre en el cuadro de texto, de este modo aparecerá el teclado.

y pulsa sobre en el cuadro de texto, de este modo aparecerá el teclado. A continuación, pulsa sobre el icono de los tres puntos, ahora sobre el icono de la rueda dentada para acceder a las opciones de configuración de este.

para acceder a las opciones de configuración de este. Una vez accedemos al menú con las diferentes opciones, selecciona “ ajustes avanzados ”

” Dentro de este apartado encontrarás la opción “mostrar el icono de la aplicación” desliza el botón junto a esta opción para activarla.

desliza el botón junto a esta opción para activarla. De este modo el icono de Gboard aparece en el launcher de nuestro teléfono junto al resto de las aplicaciones.

de nuestro teléfono junto al resto de las aplicaciones. De este modo evitamos tener que repetir este proceso cada vez que queremos realizar un cambio en la configuración del mismo. Evitándonos la pérdida de tiempo.

Activando el icono de Gboard | TecnoXplora

Ahora ya si tocamos en el icono que hemos colocado en el Launcher accedemos directamente al menú de configuración, desde donde del mismo modo que lo hemos hecho aparecer, podemos volver a hacerlo desaparecer. Además de esto, podemos cambiar tanto el idioma del teclado como realizar ajustes de personalización como cambiar el color del teclado y la forma en la que muestra es la pantalla. Para ello sólo tenemos que seleccionar el tema y elegir si queremos usar un color de fondo, o que este sea degradado o incluso usar alguna de las imágenes predeterminadas de paisajes que podemos descargar.

Podemos activar o desactivar el particular sonido de las teclas al ser pulsados y la vibración que nos indica que hemos pulsado un carácter. Entre los ajustes también se encuentra la opción de añadir a los diseños la fila de números. De este modo no tendremos que cambiar la opción de teclado en el caso de que tengamos que introducir cifras. Un pequeño ajuste que realizaremos deslizando un botón a la posición de encendido y que nos ahorra mucho tiempo. Sobre todo, cuando tenemos que ir cambiando constantemente de tipo de carácter, como por ejemplo cuando tecleamos una contraseña segura. Estos entre otras muchas opciones con las que podemos sacarle el mayor partido al teclado de los de Mountain View.