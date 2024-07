¿Dónde puedes volar tu nuevo dron? Con esta app es más fácil saberlo

Aunque para la compra de un dron no es necesario presentar ningún tipo de licencia ni tenemos que demostrar ningún tipo de habilidad y experiencia previa. A la hora de volarlo si es necesario saber dónde y qué permisos debemos tener para hacerlo. Si quieres disfrutar del pilotaje de tu dron sin problemas, en esta app puedes consultar dónde puedes hacerlos con seguridad.

Podrás saber dónde volar tu dron de forma segura con Enaire

Una herramienta que lleva tiempo a la disposición de los amantes del vuelo de drones, Enaire se ha actualizado convirtiéndose en el referente para los pilotos de dron ya sean recreativos o profesionales. Hace algún tiempo desde su página web ofrecía mapas recreativos yuna media en función de nuestras necesidades y preferencias. Algo que a partir de ahora también podemos hacer a través de su app que se ha transformado y en la que ahora encontramos información mucho más específica como la altura de vuelo permitida. En la app encontraremos muchos más lugares en los que volar nuestro dron, ya que es mucho más sencilla e intuitiva.

Así es Enaire, la app para volar drones | TecnoXplora

A través de la app identificamos rápidamente aquellas áreas en las que volar libremente y todas aquellas zonas en las que nos encontraremos con restricciones. Todo ello a través de la leyenda de colores que se muestran en el mapa. Cada uno de estos identifica las zonas con restricciones, peligrosas o aquellas que de forma temporal están segregadas. La información obtenida a través de la app es en tiempo real, y a través de sus capas podremos conocer cuales son las zonas en las que podemos encontrar aeródromos, avisos, alertas, zonas en las que se practica aeromodelismo, espacios naturales e incluso NOTAM.

Mapa de vuelo | TeccnoXplora

Volar con seguridad nuestro dron es una gran responsabilidad ya que saltarse las restricciones y avisos puede poner en peligro a un gran número de personas, es por ello que su práctica está prohibida en las inmediaciones de aeropuertos y aeródromos, así como en zonas militares entre otras. Por lo que no solo es importante conocer estas. En caso de no estar totalmente seguro de si podemos no emprender el vuelo, lo mejor es no proceder al despegue.

Una de las novedades más importante con las que nos encontramos es la información acerca de las alturas de vuelo permitidas, esta es mucho más específica y nos indica con exactitud a cuántos metros podemos subir. Algo que antes la altura máxima se encontraba entre los 100 y 120 metros. Aunque no siempre este dato coincidía con la realidad y podríamos causar sin saberlo algún tipo de percance. Por lo que ahora volaremos con mucha más presión y seguridad, algo que se agradece. Lo que se mantiene es la búsqueda de restricciones por coordenadas y ciudades, con lo que nos será mucho más fácil identificar estos lugares.

Por lo que si eres profesional o aficionado es recomendable llevar esta app en el móvil como método de consulta, para asegurarnos de que vamos a despegar y volar con todas las garantías.