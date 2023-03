Día Internacional de la Mujer: acepta el reto en tu Apple Watch

Como cada año Apple ha querido sumarse a la celebración del día de la mujer que se celebra el 8 de marzo. En esta ocasión lo hace lanzando un nuevo reto de actividad que registrará con la ayuda de su Apple Watch. Te contamos en qué consiste y cómo puedes apuntarte.

Participa en el desafía y consigue tu recompensa

No es la primera vez que desde Cupertino nos proponen actividades y retos para conmemorar una fecha o un evento especial. Otras de las iniciativas que en años anteriores han lanzado han sido con motivo del mes del corazón que se celebra febrero, el año lunar o el mes de la historia negra. De este modo la compañía muestra su compromiso con la sociedad, aportando su granito de arena en la búsqueda de una sociedad más igualitaria.Todos los años por estas fechas Apple se une a las celebraciones de este día tan especial para las mujeres con un reto que consiste en realizar un entrenamiento de 20 minutos para registrar nuestro tiempo. En los días previos los usuarios han recibido una invitación para mostrar su apoyo a las mujeres.

Para cumplir con las exigencias debemos monitorizar el ejercicio ya sea con la app Entreno o con la ayuda de otras aplicaciones del mismo tipo. El seguimiento también podemos hacerlos con el Apple Watch en los servicios de Apple Fitness+. Esta incluye un amplio catálogo de actividades y ejercicios personalizados y entrenadores personales que nos pueden servir para completar el objetivo. Elige una actividad que implique ejercicio físico, esta debe tener una duración de 20 minutos. A la hora de seleccionar la actividad que vas a realizar debes tener en cuenta tu estado de forma, elegir una actividad que se adapte y con la que puedas alcanzar la meta fácilmente sin que suponga un peligro para nuestra integridad física. Una vez completada, habremos superado el desafío y desbloqueamos nuestro premio. Una muestra de estos ha sido compartida por MacRumors.

Un objetivo fácil de alcanzar, independientemente de nuestra forma física en la que nos encontremos. Por lo que esperamos que muchos de los usuarios lo completen con éxito y recojan su premio que consiste en una insignia especial dedicada que aparecerá en la aplicación fitness. Además de esto podrán disfrutar de una serie de Stickers creados especialmente para esta ocasión y de los que podrán hacer uso a través de FaceTime y Messages. Una colección de cuatro pegatinas animadas en las que predomina la presencia de la mujer y el color morado, y con las que pretenden mostrar el empoderamiento de la mujer.

El objetivo es completar un tiempo de entrenamiento, para lo que no es necesario, ni recorrer una distancia, ni alcanzar un número de pulsaciones. Se pretende que cada participante desarrolle la actividad de la forma más segura posible y con arreglo a sus posibilidades. No hay excusas para no enfundarse la ropa de deporte, calzarse unas deportivas y lanzarse a entrenar. Recuerda son sólo 20 minutos, una meta muy fácil de alcanzar.