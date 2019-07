A lo largo del año la mayoría nos sentimos bastante a gusto con nuestro bono de datos, porque este suele ser suficiente para nuestro día a día a lo largo del mes, alternando el Wifi de casa con el de la oficina y gastando solo en nuestras salidas de fin de semana o entre semana. Pero cuando llega el verano y las vacaciones, muchos nos tememos lo peor, el bono no va a ser suficiente para poder aguantar el ritmo de vacaciones. Pues bien, esta situación se puede combatir fácilmente con la app que os traemos hoy, y que podéis conocer en el vídeo adjunto.

Conéctate a millones de redes Wifi en todo el mundo

La app a la que nos referimos hoy es a Wifi Map, que está disponible tanto en Android como en iOS, por lo que podemos disfrutar de ella independientemente del tipo de móvil que tengamos. El funcionamiento de esta app es realmente sencillo, y nos permite acceder a redes Wifi en todo el mundo, gracias a las cuales no vamos a necesitar tan siquiera nuestro bono de datos para poder navegar en cualquier lugar. Para ello, podemos conectarnos a distintas redes Wifi, desde las que podemos disfrutar de datos ilimitados.

Y no, no se trata de hackear estas redes o de hacernos con sus contraseñas de manera fraudulenta, sino que lo que hace esta app es invitar a personas de todo el mundo a que compartan sus redes Wifi y sus respectivas contraseñas con todo aquel que quiera utilizar de manera responsable estas redes. Gracias a ello, podemos disfrutar entrar en la app, una vez que nos hemos registrado, y en base a nuestra ubicación encontrar las redes Wifi más cercanas a las que nos podemos conectar. Cuando las encontremos en el listado de la app, podremos ver no solo su ubicación, sino también el nombre y la contraseña de la red.

Puede que nos encontremos con distintas contraseñas, pero de todas ellas siempre debemos escoger la que se encuentre en la parte más alta de la lista, ya que son las últimas y por tanto las que tienen más probabilidades de ofrecernos un acceso rápido y seguro a la red. Por tanto se trata de una enorme red de redes Wifi, con millones de ellas, a las que las personas que son propietarias de las rede ceden gratuitamente el uso de estas, proporcionando de esa manera la contraseña para que el acceso sea rápido y sencillo.

En total son cien millones de redes las que hay disponibles a través de esta app, lo que nos garantiza que en cualquier rincón del planeta vamos a poder acceder a alguna de estas redes Wifi completamente gratuitas. Lo único que tendremos que "dar a cambio" será la visualización de algunos anuncios que pueden aparecer en el momento de solicitar la contraseña. Por tanto es una garantía de contar con datos en nuestro móvil, sobre todo en aquellos países donde el roaming todavía está vigente, y por tanto podemos ahorrarnos algunos buenos sustos en la factura de nuestra operadora.