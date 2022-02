Instagram: cómo darle un me gusta a una historia

Hace tiempo que nos enteramos de que Instagram estaba trabajando en una nueva función que permite dar un “me gusta” a las historias publicadas por sus usuarios. Pero hasta ahora no era posible, por el momento sólo podíamos dejar nuestros comentarios o usar las expresiones rápidas para reaccionar a ellas. Pero el día ha llegado y por fin podemos darle al botón me gusta. Te contamos cómo.

Dale me gusta a las historias de Instagram

Como es conocido por todos, podemos ver las historias publicadas en los perfiles, no sólo en los que seguimos sino en todos los perfiles públicos de Instagram, condición indispensable para que cualquier usuario pueda acceder a ellas. Hasta hace muy poco, la única manera de reaccionar a estas era a través de comentarios con mensajes de texto o bien utilizando las emociones rápidas en las que se incluyen una selección de emojis o sticker que nos proponen desde la propia red social. Pero ahora la cosa cambia y han incluido una nueva función que nos permite dar un “me gusta” a este tipo de publicaciones.

El mecanismo es el mismo que con las reacciones rápidas, Sólo tenemos que tocar sobre la foto de perfil para ver las historias activas en ese momento, y pulsar sobre el corazón que aparece junto a la barra de mensaje. al hacerlo este cambiará de color siendo ahora de color rojo. De este modo tan sencillo podremos indicar a la persona en cuestión que nos ha gustado su publicación. Teniendo en cuenta de que estos me gustas tiene carácter individual, que te guste una de las publicaciones no supone que te guste el resto. Por lo que, si la historia consta de varias publicaciones, estas se comportan de forma independiente y debemos darle a me gusta a cada una de ellas.

Además, mientras las 24 horas de vida de estas puedes otorgar y retirar tus me gustan tantas veces como quieras. De forma que si hemos marcado por error una publicación de una historia con un “me gusta” podremos retirarlo del mismo, pulsando de nuevo sobre el icono del corazón que en esta ocasión lo veremos marcado en rojo. Al deseleccionarlo volverá a mostrarse con su aspecto original, un corazón transparente de contorno blanco.

Una nueva función que estaban esperando muchos usuarios ya que en muchas ocasiones encontrar la reacción adecuada a las publicaciones tiene cierta dificultad o incluso pueden llegar a confundir su significado, dando a entender algo que realmente no estamos pensando. De esta forma y con un simple “me gustas” podremos hacer saber a su propietario si esta ha sido o no de nuestro agrado. Algo que desde hace mucho tiempo se echaba de menos pero que por fin ya está disponible. Aunque no sabemos si con el tiempo podremos configurar que estos se muestren o no como es el caso de las publicaciones. Donde podemos cambiar la configuración de la aplicación y seleccionar o no si queremos que se muestren el recuento de estos, despreocupándonos de saber a quién le da su aprobación.