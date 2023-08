La IA se cuela en Gboard con emojis generativos y mucho más

Probablemente Gboard es una de las aplicaciones preferidas por los usuarios de móviles Android. Y es que los que ya somos fieles a ella, solemos sustituir el teclado del fabricante de nuestro teléfono por esta app de Google, ya que ha demostrado a lo largo de los años ser una de las más versátiles y sencillas de utilizar en el mercado actual. Pues bien, ahora Gboard se está actualizando con algunas características que seguro muchos usuarios van a disfrutar, ya que estas vienen basadas en la inteligencia artificial, y todo el poder que esta tiene.

Nuevos stickers generativos

Sí, como lo estáis leyendo, ahora es posible generar automáticamente nuevos stickers con una herramienta que sin duda va a causar sensación. Se trata de la creación de stickers basados en emojis que podremos encontrar rápidamente con un modelo de lenguaje integrado. Esto se llama “Emogen” y contará con una barra de búsqueda, que será el lugar donde le pediremos qué es lo que queremos enviar, algo así como cuando le pedimos a ChatGPT cualquier cosa que se nos ocurra.

La pregunta que nos hacemos, ya que no lo hemos visto todavía en acción, es si esta barra de búsqueda será eso, solo para buscar, o si directamente generará nuevos emojis y sticker. Y vista la experiencia de Google con la emoji kitchen, nos inclinamos porque será posible generar nuevos emojis o pegatinas a partir de nuestros deseos reflejados en la propia barra de búsqueda.

Corrección basada en la IA

La inteligencia artificial no solo va a servir para crear nuevos emojis, sino que también deberá ayudarnos a escribir textos impolutos en lo que a ortografía se refiere. Para ello contará con un nuevo corrector basado en IA que no solo debería corregir los textos, sino que no nos extrañaría nada que pudiera crearlos desde cero en base a nuestros deseos en todo momento.

Ayuda para escribir

De forma complementaria a la función que hemos visto antes, tendremos un modo “Ayúdame a escribir” que nos permitirá generar textos cortos según un tono y estilo determinado que le pidamos.

Escritura con Stylus o lápices

Los móviles plegables y sus grandes pantallas son propicios para ser utilizadas con lápices inteligentes, es el caso del nuevo Pixel Fold de Google, que ha llevado a los de Mountain View a mejorar una función que ya hemos visto muy avanzada por ejemplo en los teléfonos de Samsung. Y es que hemos conocido que el nuevo Gboard va a permitir escribir con estos lápices a mano alzada, para convertir estos textos en caracteres de una manera sencilla, y que por tanto le podamos dar un uso más habitual al lápiz, y por otro lado no perder la buena costumbre de escribir.

Todo esto llega con la beta 13.3 de Gboard, que ha comenzado a llegar a los primeros usuarios, entre ellos nosotros. Eso sí, no rastro de Emogen, esto lo hemos visto un changelog compartido en Twitter, que no habrá llegado a todos todavía, al menos eso es lo que parece, e irá llegando por partes.