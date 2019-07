Spotify es una de esas aplicaciones que no suelen faltar en un smartphone, tablet o incluso un ordenador a través del navegador. Cada quien tiene sus gustos con los temas que más motivan o sean más afines a sus tendencias, algo que la app utiliza para generar sus playlist y recomendaciones. Por este motivo, cuando alguien entra en tu cuenta y pone su música te pueden aparecer en tus playlist, motivo por el cual te enseñamos a usar la sesión privada de Spotify para no dejar rastro.

Qué es el modo privado y para qué sirve

¿Es la primera vez que escuchas el ?modo privado?? Si es así, se trata de una función de lo más extendida sobre todo en navegadores de Internet. Se trata de una sesión que inicias en una aplicación que no guarda ningún tipo de información sobre lo que haces mientras esta está activada.

Por ejemplo, puedes abrir el navegador en modo privado y al ingresar tus cuentas de correo, abrir tus redes sociales, consultar una búsqueda o ver videos en cualquier plataforma, nada de la información que les proporciones se quedará guardada. Las cookies y el historial se borrarán automáticamente, y las sesiones iniciadas se cerrarán justo cuando cierres la ventana de incógnito donde las abriste, incluso habiendo marcado la típica función de ?recuérdame en este equipo?.

Así se usa el modo privado de Spotify

Teniendo en cuenta lo anterior, activar la sesión privada de Spotify te dejará usar tu cuenta en cualquier aparato sin dejar huella. Esto quiere decir que nada de las búsquedas ni las reproducciones que hagas afectarán a su cuenta y, por lo tanto, sus recomendaciones seguirán siendo las mismas. En este caso, tenemos que decirte que la app de música en streaming tiene dos formas de activar este modo y te las contamos a continuación.

Sesión privada en Spotify | Tecnoxplora

Para no dejar huella en la app de Spotify para móviles necesitas seguir los siguientes pasos:

. Pulsa en Inicio (marcado con una casa) Preferencias. Entra en el apartado de Sesión Privada. Desde la parte de Social, selecciona la opción

Como puedes ver no necesitas ingresar tu cuenta, solo activar esta función y cuando decidas acabar tu sesión repite los pasos anteriores.

Por otro lado, para la versión de navegador en PC el proceso es muy similar:

Haz clic en el icono de la flecha de la esquina superior derecha de la aplicación. Sesión Privada, la cual sabrás que está activa con un candado. Te aparecerá directamente la opción de, la cual sabrás que está activa con un candado. Al igual que el anterior debes repetir estos pasos para cerrar la sesión.

Es necesario recalcar que existe una diferencia entre la versión móvil y del navegador. La primera tiene este modo preparado siempre para su uso, pero si no tienes amigos en la lista puede que la función no te aparezca en la versión de PC. Dado que no tienes a nadie a quien mostrar lo que estás escuchando, que eso es lo que hace la característica de Actividad de amigos, no hay necesidad de activarlo.