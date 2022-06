Cómo utilizar el menú secreto de Gmail en tu móvil Android

Una de las aplicaciones por correo por excelencia es Gmail, dato lo avalan los millones de usuarios en todo el mundo. Pero Gmail no es sólo una app de correo electrónico, también incluye un servicio de mensajería instantáneo y videollamadas entre otras funciones. Pero además todo esto, incluye un botón secreto en el icono de la versión móvil, te contamos que puedes hacer.

Menú oculto de Gmail

No es la primera vez que hablamos de los menús secretos de las aplicaciones, se trata de una serie de acciones rápidas que podemos llegar a cabo sin necesidad de abrir la aplicación y sin crear un acceso directo o Widgets. Estas se encuentran ocultas es el propio icono de la app y podemos hacer a este manteniendo pulsado durante unos segundos el icono.

En esta ocasión el botón el botón nos ofrece distintas opciones dependiendo de si tenemos una o más cuentas de usuario configuradas. En el caso de tener varios correos electrónicos tendremos la opción de acceder a la bandeja de entrada de cada una de las cuentas sin necesidad de entrar en la app y seleccionarla. Para ello, como ya hemos comentado, mantendremos pulsado el botón de la app hasta que aparezca el menú y selecciona el correo en cuestión.

Así es el menú secreto de Gmail | TexnoXplora

Pero no es lo único que podemos hacer desde este menú también tenemos la opción de crear un nuevo correo electrónico, entrar en el correo ni en la cuenta en concreto. Para ellos pulsa sobre “redactar”, si tienes más de una cuenta de correo configurada, pulsa sobre la flecha junto a la opción “de”. Una vez despliegas el listado selecciona la cuenta. Incluye al destinatario o destinatarios a los que va dirigido el correo, o selecciona del listado la dirección a la que lo quieras enviar y añade el asunto. Por último, solo nos queda redactar el contenido del mismo antes de pulsar el botón enviar en la parte superior de la ventana.

Un atajo que ayuda a ahorrar tiempo y a agilizar nuestras gestiones, ya sea revisar la bandeja de entradas de nuestra cuenta o enviar nuevos correos electrónicos de una forma rápida y eficiente. Este tipo de menús que muchas aplicaciones van implementado son de gran ayuda para el usuario. Ya que facilita el acceso a las acciones cotidianas, como en este caso enviar un correo a un determinado contacto. En definitiva, son un acceso directo a una determinada acción como los widgets, pero en este caso no ocupan espacio en la pantalla de nuestro móvil y podemos usarlos tantas veces como queramos.

Otra de las ventajas que ofrece estos accesos directos es que, al no tener la necesidad de abrir la app para llevar a cabo estas acciones, no consume recursos de nuestro teléfono pues está no permanece abierta en segundo plano. Y una vez cerramos la ventana en cuestión sin dejar rastro, es como si no hubiéramos llevado a cabo ninguna acción. Por lo que solo ahorramos tiempo no sólo abriendo sino también cerrando las aplicaciones.