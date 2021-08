Cómo saber qué programas tienes instalados en tu PC con Windows 10

La seguridad de nuestros equipos es muy importante y por ello de vez en cuando debemos cerciorarnos de que todo funciona correctamente. Por lo que revisar periódicamente las aplicaciones instaladas es una medida muy sencilla para saber si algo se ha colado en nuestro sistema sin darnos cuenta, te contamos cómo.

Comprueba las aplicaciones instaladas en Windows 10

Estar constantemente conectados tiene muchas ventajas, pero a la vez puede presentar algunos inconvenientes. Ya que aprovechando pequeñas grietas de seguridad se puede instalar software malicioso con diferentes consecuencias para nuestros equipos. Por lo que revisar de vez en cuando las aplicaciones que tenemos instaladas, puede ahorrarnos muchos quebraderos de cabeza.

Hacerlo es muy sencillo, pulsando con el botón derecho del ratón sobre el botón de Windows de la barra de tareas, desplegamos un menú en el encontramos diferentes opciones. Entre las disponibles, en primer lugar, tenemos “Aplicaciones y características”, pulsando sobre este, accedemos al listado completo de las aplicaciones instaladas. De este modo podemos revisar no sólo las aplicaciones que hemos instalado sino también cuando se las hemos añadido. Ya que podemos ordenarlas por nombre, tamaño o por fecha de instalación. Por otro lado también, podemos saber donde están instaladas, si disponemos de varias unidades.

De este modo si hemos notado un comportamiento fuera de lo normal, se ralentiza o funciona mal, podemos comprobar si se ha añadido recientemente alguna aplicación o característica que pueda estar afectando a nuestro sistema.

Comprobando las aplicaciones instaladas | TecnoXplora

Pero no sólo podemos acceder a este menú para hacer comprobaciones, también podemos liberar espacio eliminando aplicaciones que ya no usemos. Estas pueden convertirse en la puerta de entrada para software peligroso. Para ello tan sólo hay que pulsar sobre la aplicación para desplegar las opciones entre las que encontramos modificar y desinstalar. Antes de desinstalar una aplicación comprueba que no se trata de una aplicación o extensión necesaria para el buen funcionamiento del equipo, ya que si no estás seguro del origen de estas pueden ser elementos del sistema y al hacerlo causemos el mal funcionamiento del equipo.

Para evitar las brechas de seguridad en nuestros dispositivos es importante realizar las actualizaciones del sistema, ya que en estás los desarrolladores incluyen soluciones a los problemas de seguridad detectados y nos previene de nuevas amenazas de seguridad. Además de esto, siempre es recomendable instalar un antivirus y mantenerlo actualizado, de este modo evitamos ser infectados por virus que afecten a nuestro rendimiento como la entrada de malware. Otras medidas como el uso de cortafuegos, programas anti-espía o hacer copias de seguridad pueden ayudarnos a mantener a salvo nuestros equipos del ataque de los ciberdelincuentes.

Por lo que toda prudencia es poca a la hora de proteger nuestros equipos. Además de estas medidas hay otras acciones como abrir correos de remitentes desconocidos, compartir archivos y software no verificado, pulsa sobre enlaces de conversaciones sin comprobar el interlocutor o añadir contactos dudosos en servicios de mensajería instantánea. Son conductas que ponen en peligro la seguridad de nuestros equipos y nuestros datos.