Hoy se ha producido un incidente de cierta gravedad en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, donde han tenido que ser desviados varios vuelos tras haber sido detectado por dos pilotos un dron en los alrededores del aeropuerto. Algo que pone de manifiesto que el volar drones es algo muy serio, que puede tener consecuencias fatales cuando los volamos cerca de otras aeronaves. Por esa razón siempre que vamos a volar el dron lo mejor es planificar a fondo la ruta que vamos a llevar a cabo. Y para no meternos en líos, poner en riesgo la vida de otras personas, y evitar multas de miles de euros, lo mejor es llevar siempre con nosotros una app clave.

Conoce en tiempo real dónde puedes volar tu dron

Cuando vamos a volar un dron, siempre hablamos de manera recreativa, debemos tener en cuenta que hay un código por el que todos los pilotos de drones deben regirse. Los drones son aeronaves, y como tal deben respetar unas normas de vuelo comunes. Para ello debemos tener muy claro donde podemos volar y sobre todo dónde no podemos volar nuestro dron. Para ello tenemos muchas alternativas, desde páginas web a apps. En este caso nos fijamos en una de las mejores apps para estos casos, como es la de Airmap, disponible en iOS y Android, que no solo contiene los mapas más actualizados, sino que además es capaz de sincronizarse con nuestro dron si es de la marca DJI, la más importante del mercado de drones.

Airmap para iOS | Airmap

Lo mejor de esta app es que en tiempo real es capaz de decirnos si hay otras aeronaves cerca, e incluso permite que otros usuarios también puedan ver nuestra posición actual y el vuelo que estamos realizando. Esto multiplica la seguridad, porque tenemos constancia de que cerca de nosotros hay vuelos que podrían interferir en nuestro itinerario. Pero en el caso que hemos conocido hoy de Barajas, lo más importantes es que nos muestra claramente los lugares donde no podemos volar. De hecho si contamos con un dron de DJI y sincronizamos la app con este, será imposible que nos adentremos en una zona restringida para los drones.

Un mapa de la app y sus zonas restringidas | Airmap

Como sabéis no es posible volar drones en ciudades o sobre multitudes de gente si este supera los 250 gramos de peso, además de que está terminantemente prohibido volar los drones en las inmediaciones de un aeropuerto o cerca de determinadas rutas aéreas por las que pasarán los aviones tanto en el aterrizaje como el despegue. Por lo tanto son muchas zonas en las que no está permitido el vuelo con drones, y lo más lógico es que si no tienes a mano una app como esta termines entrando en alguna zona restringida con él, lo que quiere decir que podría enfrentarte a elevadas multas, de varias decenas de miles de euros. Así que tanto por tu seguridad, como por los de las demás personas que vuelan y también por tu bolsillo, lo mejor es que si tienes un dron o estás pensando en comprarlo te hagas con una app como esta.