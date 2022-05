Cómo reprocudir vídeos de You tube en tu dispositivo con Alexa

Los altavoces y pantalla inteligentes de Amazon ofrecen una gran variedad que van desde realizar cualquier consulta, escuchar nuestra música preferida o ver contenidos en el caso de las pantallas. A continuación, te contamos Cómo reproducir vídeos de YouTube en estos dispositivos.

YouTube en tu Amazon Echo

Los dispositivos inteligentes de Amazon permiten reproducir un amplio abanico de contenidos multimedia música, series o podcast entre otros, pero esto no es el caso de los contenidos de YouTube. Debido a las discrepancias entre Google, compañía propietaria de la plataforma de vídeos en Streaming y Amazon, reproducir contenido de esta en los dispositivos del gigante de las compras no es tan sencillo. Te contamos como escuchar el audio de los vídeos de You Tube a través de un altavoz Amazon Echo y cómo ver los vídeos en las pantallas Echo Show.

Comenzaremos enviando el sonido de un vídeo a un altavoz inteligente, para escucharlo a través de este en primer lugar debemos emparejar ambos dispositivos. Tenemos varias formas de llevar a cabo este procedimiento. Si es la primera vez que vamos a emparejar un dispositivo lo haremos a través de la App de Alexa.

Vinculando dispositivos por Bluetooth | TecnoXplora

Entra en configuración y accede a “configuración de dispositivos” . Busca en el listado el altavoz con que quieras enlazar vía Bluetooth.

. Busca en el listado el altavoz con que quieras enlazar vía Bluetooth. Toca en la rueda dentada en la parte superior derecha de la pantalla para acceder a las opciones de configuración del mismo.

del mismo. Por último, pulsa sobre altavoz para ver los dispositivos disponibles y conectar con el elegido.

Podemos vincular varios dispositivos Bluetooth y conectar el que creamos conveniente en cada ocasión, en este caso nuestro teléfono móvil.

conectar el que creamos conveniente en cada ocasión, en este caso nuestro teléfono móvil. Además de hacerlo a través de la app de Alexa y nuestro móvil si ya tenemos algún dispositivo vinculado previamente, le podemos pedir a través de un comando de voz del tipo “Alexa, empareja Bluetooth” y automáticamente se conectará.

y automáticamente se conectará. Para poder enviar contenido no sólo deben están vinculados, sino que además deben de estar conectados, por lo que tenemos la opción del mismo modo por la app de Alexa o el comando de voz “Alexa, Conecta Bluetooth” . De este modo ya estamos listos para transmitir.

. De este modo ya estamos listos para transmitir. Ahora sólo queda buscar en You Tube el contenido a reproducir y darle al play, de este modo escuchamos todo los que reproduzcamos desde nuestro móvil en el altavoz inteligente.

En el caso de los Eco Show el procedimiento es distinto, ya que estos disponen de pantalla. En primer lugar, debemos comprobar que nuestro Echo Show está actualizado a la última versión Para ello desde el propio dispositivo acceder a las opciones del dispositivo y en el menú selecciona la opción “buscar actualizaciones”. Una vez completada la actualización, se hubiese sido necesaria, podemos decirle “Alexa, Abre YouTube” de esta manera se abrirá el navegador Amazon Silk en la página de la plataforma en streaming ya que no dispone de una aplicación definida para este cometido. Ahora ya podemos usar la pantalla y el teclado para realizar nuestras búsquedas o pedirle a Alexa que reproduzca cualquier vídeo a través de You Tube con un comando de voz.