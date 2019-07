La aplicación de música en streaming es la preferida por los usuarios en todo el mundo para escuchar música de esta manera, aunque Apple Music le está pisando claramente los talones con su propuesta. En cualquier caso si estás aquí es porque utilizas habitualmente la aplicación de Spotify. Y sin duda el eje que mueve todo dentro de la app son sin duda las playlist, porque es a través de ellas como podemos gestionar mejor y organizar nuestra manera de escuchar música. Una playlist puede englobar cientos de canciones, que de otra manera sería muy difícil de reproducir buscándolas una a una. Pero como en todo, cuando utilizamos demasiadas playlist podemos optar por borrar algunas, y en estos procesos siempre hay damnificados. Como son las playlist que hemos borrado por error. Pero estás de suerte, porque Spotify tiene perfectamente contemplada esta posibilidad y nos permite recuperar las playlist que hemos borrado, ya sea por accidente o adrede.

Así puedes recuperar las playlist borradas

Spotify contempla este problema, que por otro lado es bastante común, hasta el punto de que cuenta con una herramienta nativa que nos permite recuperar estas playlist. Si por alguna razón echas en falta una playlist, que has podido borrar sin darte cuenta, hay un lugar donde puedes encontrar esa y otras de las que ni te acuerdas pero que has borrado. Para ello debemos dirigirnos a la versión web de Spotify, ya que desde la app no podemos hacerlo de esta manera. Una vez en la web, debemos identificarnos con la cuenta donde hemos borrado esa playlist.

El botón derecho verde nos permite restaurar las playlist | Tecnoxplora

Ahora veremos un menú bastante largo en la parte izquierda de la pantalla. Debemos buscar el botón de “recuperar playlist” desde ese menú. Ahora al entrar te encontrarás con aquellas playlist que has borrado previamente, sea por la razón que sea. Para recuperar la playlist, lo único que debemos hacer es pulsar sobre el botón “restaurar” que vemos al lado de cada una de las playlist que aparecen en este apartado de la web de Spotify. Una vez que hemos hecho esto, cuando volvamos a entrar en Spotify, deberíamos ver ya de manera automática la playlist que hemos restaurado desde la herramienta web. Por tanto podemos volver a navegar por ella y escuchar todas las canciones que contenía en el momento de haber sido borrada.

En mi caso me he encontrado decenas de playlist que ni recordaba que hubiera borrado, y entre ellas he encontrado alguna joya que me extrañaba que hubiera borrado, pero ahí estaban. Por tanto es una excelente herramienta para buscar música antigua que hemos podido borrar por error o adrede, en este último caso de contenidos que seguramente ya ni te acordaras. Por tanto perder un material tan importante como es una playlist no es un problema en Spotify, gracias a esta herramienta desarrollada precisamente para eso, recuperar de nuevo esas canciones que sin saber por qué perdimos en un determinado momento. Si no encuentras la playlist que estabas buscando, lo más normal es que la hayas creado con otro nombre de usuario, algo por otro lado bastante común.