Los móviles están en nuestras vidas para hacer de ellas algo mucho más cómodo y sencillo. Y desde hace muchos años cuentan con diferentes sensores que pueden automatizar todo tipo de tareas. La de hoy es una de las más útiles que hemos conocido, ya que nos permite ver siempre nuestros contenidos al completo, incluso si hacemos una pausa por la cual no podemos mirar a la pantalla del terminal. Si no quieres perderte nada de esos contenidos, esta app es perfecta para ti.

Así puedes pausar cualquier app cuando no miras a la pantalla

Normalmente si estamos viendo un vídeo en YouTube o en cualquier otra app, por ejemplo en Atresplayer, tenemos que pulsar sobre la pantalla para pausar la reproducción, algo que a lo que estamos acostumbrados, pero que podríamos automatizar aún más, y llegar a hacer sin tan siquiera tocar la pantalla. Porque podemos hacerlo con la mirada.

Para eso existe una app en la Play Store de Google llamada Face Pause - Pause any app when you look away! un nombre que como podéis comprobar ya nos avanza lo que es capaz de ofrecer esta app. Ya que ha sido diseñada para que los sensores del teléfono sepan en todo momento a dónde estamos mirando.

Principalmente controlando si estamos mirando a la pantalla, para que en el momento de que no lo hagamos, la app haga su particular magia, y pause la reproducción del vídeo. Pero lo mejor es que no se limita solo a la reproducción de vídeo, sino que además también hace lo propio con apps y juegos de distinto tipo, sean cuales sean.

Por tanto si estás mitad del fragor de la batalla de un juego en el móvil, y llaman a la puerta, en cuanto dejes de mirar la pantalla del móvil para levantarte el juego se congelará, y solo lo reanudarás en el momento que vuelvas a mirar la pantalla, justo cuando hayas vuelto de aquello que te ha entretenido.

Esta app también permite que la cámara que realice la detección de nuestra mirada sea la trasera, y no la delantera, que es lo más lógico y habitual. Pero de esta manera quien sabe, también podríamos sacarle nuevos usos a esta app. Por otro lado es una app que también ofrece un modo de ahorro de batería, por lo que además de aprovechar el tiempo que miramos a la pantalla, también permite hacer un uso más eficiente del teléfono.

Por tanto, no se nos ocurre una manera más sencilla de controlar la reproducción de un vídeo o no perder nuestra evolución dentro de un juego solo porque no podamos mirar a la pantalla del móvil, eso ya se acabó con esta interesante app que hace uso de los sensores frontales de nuestro smarpthone.