Seguramente te hayas encontrado alguna vez perdido dando un paseo o yendo a algún sitio con el coche, y el GPS no ha sabido encontrar tu localización o te ha acabado perdiendo todavía más. Cuando esto pasa, lo mejor que podemos hacer es preguntar cómo llegar al lugar al que queremos dirigirnos o, si esto no es posible, guiarnos por a la vieja usanza, usando mapas o los carteles de direcciones expuestos en las calles. Esto no volverá a ocurrirte.

Esta aplicación te dirige al punto al que quieres ir desde cualquier lugar del mundo, estés en un parque, un bosque o en el mismo desierto. ¿Quieres saber más acerca de cómo funciona esta app y cuáles son las otras ventajas que tiene? No tienes más que ver el vídeo.

Encontrarte en un lugar de carreteras secundarias y no señalizadas en los mapas, o que tu destino se encuentre en mitad de la nada, puede ser un verdadero quebradero de cabeza e incluso puede que a tu GPS le cueste localizarse. Hasta ahora ningún navegador había sido capaz de solucionar este problema.

Esta asombrosa aplicación te guiará a tu destino desde cualquier posición del planeta. Dale al play y observa cómo lo hace.

